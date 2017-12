2014-02-11 09:13:00

< wróć do listy

Bez znaczenia czy staruszek czy małolat, już co trzeci mieszkaniec ziemi jest online. Fakt, że wiele z tych osób wciąż nie posiada podstawowej wiedzy na temat zagrożeń i ryzyka, jakie niesie ze sobą korzystanie z sieci jest niepokojący. Lekkomyślne podejście do zagadnień bezpieczeństwa prowadzi ich prosto w ręce cyberprzestępców. Dziesiąte z kolei Dni Bezpiecznego Internetu odbędą się w tym roku pod hasłem „Razem tworzymy lepszy internet”.





Specjaliści G Data Software od wielu lat uważnie przyglądają się trendom oraz zachodzącym zmianom w dziedzinie bezpieczeństwa IT, takim jak wzrost zagrożeń oraz liczby samych ataków na użytkowników urządzeń mobilnych w roku 2013. Wydawać by się mogło, że w czasach kiedy jednym kliknięciem możemy dokonać przelewu lub przesłać projekt, owoc naszej wielotygodniowej pracy, temat zagrożeń czyhających w sieci został już dawno wyczerpany. Wciąż jednak wielu użytkowników prezentuje zaskakujący brak wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z surfowaniem. „Wszyscy, którzy zdecydowali się na korzystanie z internetu powinni być świadomi możliwych zagrożeń z tym związanych. Wiedza jakie sztuczki i oszustwa wykorzystują przestępcy to jedyny 100% sposób obrony.” – wyjaśnia Eddy Willems security evangelist w G Data Software.





Hakerzy ukierunkowują swoje ataki głównie na niedoświadczonych użytkowników, celem jest wykradzenie wrażliwych informacji jak dane osobowe, hasła bankowe, dane dostępowe do sklepów internetowych, skrzynek pocztowych. „Takie informacje łatwo można spieniężyć w tzw. podziemnym internecie na nielegalnych forach lub aukcjach.” – mówi ekspert G Data Software. Eddy Willems nie kieruje swoich rad jedynie do dorosłych użytkowników internetu, dzieci także mogą stać się łatwym celem ataku. Dlatego znany specjlaista ds. bezpieczeństwa radzi: „Rodzice powinni nie tylko myśleć o własnym bezpieczeństwie, rozumianym jako zabezpieczenie przed stratą finansową, ale muszą wziąć pod uwagę najmłodszych członków swojej rodziny. Odpowiedni pakiet antywirusowy wyposażony w moduł kontroli rodzicielskiej oraz bieżąca instalacja niezbędnych aktualizacji posiadanego oprogramowania to niezbędne minimum. Edukacja dzieci i przeprowadzenie uświadamiających rozmów to także element zabezpieczenia w internecie.”

Porady na temat bezpiecznego korzystania z internetu dla dorosłych / Bezpieczny w sieci! Tips&Tricks dla młodszych