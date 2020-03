2020-03-11 07:45:00

< wróć do listy

W ramach projektu Technoparku Pomerania na stronie cyfrozaury.pl pojawiła się ósma sylwetka pioniera informatyki - tym razem prof. Zdzisław Szyjewski.

… refleksja profesora Zdzisława Szyjewskiego:

Fascynacja wynalazkiem maszyny parowej, która wspomagała i zastępowała siłę mięśni, pod koniec 18-tego wieku, skutkowała rozwojem produkcji przemysłowej, motoryzacji, lotnictwa i innych obszarów aktywności, co doprowadziło do powstania społeczeństwa industrialnego.

Wiek 20-ty przyniósł wynalazek komputera, wspomagającego i zastępującego ludzki mózg, co zmieniło procesy produkcyjne, wpływa na procesy społeczne, zmienia nasze zachowania i styl życia, w efekcie stajemy się społeczeństwem informacyjnym. Początkowe działania pasjonatów komputerów doprowadziły do rewolucyjnych zmian. Szczególnie powszechna dostępność sprzętu mikrokomputerowego i globalna sieć komputerowa, zmieniły i dalej zmieniają nasze życie, zachowania, zwyczaje. W Polsce rewolucyjne zmiany technologiczne zbiegły się ze zmianami społeczno-politycznymi, co spotęgowało ten efekt. Nadszedł czas kiedy obok pasji do komputerów konieczny jest profesjonalizm we współżyciu z nowymi technologiami.

To jest wyzwanie na dzisiaj, gdyż nowe technologie obok wielkich możliwości i szans niosą nowe zagrożenia i duże niebezpieczeństwa o niewyobrażalnej skali. Powinniśmy być tego w pełni świadomi i łączyć pasję do komputerów z profesjonalizmem ich stosowania.