Wydarzenia

2014-02-02 08:11:00

Z początkiem roku pracownicy AV Test postanowili przetestować większość z dostępnych na rynku pakietów antywirusowych dla urządzeń mobilnych. Testom poddano 30 różnych produktów. Przez cztery tygodnie mierzyły się one z ponad 2 Tysiącami próbek różnej maści złośliwego oprogramowania, co ważne, wyłącznie przy użyciu domyślnych ustawień aplikacji.

Pracownicy laboratorium skupili się na wykrywaniu złośliwego oprogramowania, funkcjonalności aplikacji, jaki wpływ wywiera na wydajność chronionego urządzenia oraz ilości fałszywych alarmów. Testowane produkty musiały wykazać swoją przydatność wykorzystując wszystkie zintegrowane modułu ochronne. Jak poradziła sobie G Data? Gdyby to była olimpiada, to oprogramowanie G Data Internet Security for Android z pewnością zdobyłoby złoty medal!

W trwającym cały miesiąc teście poziomu ochrony, nasze oprogramowanie osiągnęło wynik 100% zablokowanych zagrożeń przy średniej dla wszystkich testowanych produktów na poziomie 96%. Pracownicy AV TEST w dowód uznania przyznali G Data maksymalną możliwą do zdobycia ilość punktów w tej kategorii. Nie inaczej sprawa się miała w teście użyteczności i funkcjonalności. Tu także G Data Internet Security for Android zdobyło maksymalną ilość punktów. Specjaliści przeprowadzający test zwrócili uwagę na następujące zalety oprogramowania Made in Germany:

nie skraca czasu działania baterii

nie spowalnia sprzętu

nie generuje zbędnego ruchu sieciowego narażającego użytkownika na zbędne koszty

G Data zachwyciła także brakiem jakichkolwiek fałszywych alarmów. Tę część testu przeprowadzono z użyciem aplikacji dostępnych w sklepie Google Play oraz z innych Android marketów. Z ponad 1300 zainstalowanych aplikacji żadna nie została oznaczona błędnie jako zagrożenie. Na koniec zwrócono uwagę na dostępne funkcje antykradzieżowe, możliwość ochrony kontaktów czyli ukrywania wybranych danych kontaktowych zapisanych w urządzeniu czy zabezpieczenie hasłem zainstalowanych aplikacji.