Wydarzenia

2013-07-23 16:50:00

< wróć do listy

Sieci Ethernet i miedziane okablowanie strukturalne są coraz mniej funkcjonalne i ekonomiczne. Alternatywą dla tradycyjnej sieci w firmie jest innowacyjna Pasywna Sieć (POL) z okablowaniem strukturalnym 3M. Redukuje koszty, kilowatogodziny i zajmowaną przestrzeń.

Szybki wzrost oczekiwań w zakresie przepustowości sieci oraz powszechna już równoczesna transmisja danych, głosu i video postawiły nowe wyzwania w zakresie infrastruktury LAN. Rozwój wirtualizacji (chmury publiczne i prywatne), coraz większy udział transmisji video zwiększa ruch sieciowy niezbędny do przekazywania danych. Technologia Ethernet, która używana jest już od ponad 30 lat ujawnia wiele słabości. Ciągłe jej unowocześnianie jest nie tylko kosztowne, ale również niepraktyczne ponieważ przynosi krótkotrwały efekt.

Właściciele i użytkownicy nowych obiektów oraz tych wymagających poważnych modernizacji mają dziś szansę na wprowadzenie znacznych oszczędności, a przede wszystkim podniesienie wydajności

i funkcjonalności swojej sieci.

POLS to skrót od Passive Optical LAN Solutions, systemu okablowania 3M opartego o światłowody doprowadzone bezpośrednio do stanowisk pracy. Rozwiązanie to nie wymaga dodatkowego zasilania, chłodzenia czy ogrzewania – od serwerowni, gdzie znajduje się przełącznik agregujący aż po biurka z terminalem ONT wszystkie usługi sieciowe docierają dzięki sieci światłowodów łączonych rozgałęźnikami (splitterami).

POLS to nie tylko mniejsza liczba urządzeń i brak systemów HCAC, ale również co za tym idzie niższe koszty administrowania, mniejsze zużycie energii i oszczędność OpEx.

Kompletny system okablowania zoptymalizowanego dla POLS dostarczany jest przez 3M, firmę z ponad 50 – letnim doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań dla telekomunikacji. Najlepsze parametry i niezawodność produktów potwierdza gwarancja systemowa na 25 lat. Złącza z niewielką liczbą elementów są łatwe w montażu, co pozytywnie wpływa na koszt eksploatacji (TCO). Zaprojektowane dla dużych i niewielkich instalacji mogą sprostać wymaganiom każdego obiektu. Również systemy do szaf typu Rack oraz rozwiązania do montażu naściennego spełniają indywidualne oczekiwania bowiem mogą być wykonane z metalu lub tworzyw sztucznych.

Okablowanie strukturalne 3M dla POLS to:

70% niższy CapEx - Tradycyjna sieć LAN Ethernet składa się zazwyczaj z przełącznika szkieletowego (Core), przełączników dystrybucyjnych oraz przełączników kondygnacyjnych itp. Ponieważ pojedyncze włókno światłowodowe pozwala dla POLS osiągnąć 20 km zasięgu LAN, a rozwiązanie eliminuje całą elektronikę od serwerowni, aż do biurka, w rezultacie uzyskuje się oszczędności na przełącznikach oraz urządzeniach towarzyszących (UPS, HVAC).

80% redukcji Opex – Eliminując przełączniki warstwy transportowej w tradycyjnej sieci, można zredukować tysiące kilowatogodzin energii zużywanej przez systemy chłodzenia i zasalania. Sieć oparta o POLS może pracować zużywając 20% energii potrzebnej dla Enthernet LAN.

90% oszczędności miejsca – W biurowcu, w którym pracuje 2000 osób tradycyjna sieć wymagałaby 18 szaf teletechnicznych 42U, czyli niemal 800 jednostek RU. POLS, jako alternatywa, może obsłużyć jednym przełącznikiem ponad 7000 portów GbE zajmując mniej niż 20U. Rezygnacja z niepotrzebnych szaf, to mniej prac administracyjnych i konserwacyjnych, a więcej miejsca.