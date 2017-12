Wydarzenia

2013-07-01 10:20:00

Słuchawki Sound Blaster EVO przygotowane zostały w dwóch wersjach – przewodowej

i bezprzewodowej. Obydwa modele wyposażone zostały w 40-milimetrowe przetworniki Sound Blaster EVO’s Full Spectrum, odtwarzające pasmo dźwięku w pełnym jego słyszalnym zakresie, co zapewnia wyraźne odwzorowanie wszystkich detali nagrania. Aby umożliwić użytkownikom personalizację ustawień odtwarzanego dźwięku, Creative przygotował specjalną, bezpłatną aplikację Sound Blaster EVO Control Panel, która uruchomiona zostaje w momencie podłączenia słuchawek do komputera PC lub Mac. Funkcje zaawansowanego przetwarzania dźwięku dostępne w dedykowanym oprogramowaniu, pozwalają na zdefiniowanie, a następnie zapisanie własnych ustawień, zależnych od rodzaju źródła dźwięku – od dynamicznej muzyki, przez dialogi filmowe aż do odgłosów walki

w ulubionej grze.

Przewodowy zestaw Sound Blaster EVO USB podłączyć można zarówno do komputera, jak

i smartfona, tabletu czy innego odtwarzacza multimedialnego. Pełną wszechstronność zapewnia wyposażenie zestawu w dwa rodzaje kabli umożliwiających podłączenie go do źródła dźwięku – kabla microUSB-to-USB o długości 1,8 metra oraz tradycyjnego kabla analogowego z wtykiem czterobiegunowym o długości 1,2 metra.

Zestaw Sound Blaster EVO Wireless korzysta z technologii bezprzewodowych, dzięki czemu jest jeszcze bardziej wygodny i mobilny. Wersja bezprzewodowa wzbogacona została o standard komunikacji NFC, który Creative po raz pierwszy zaprezentował przy swoich najnowszych głośnikach z serii Airwave. System parowania NFC pozwala na wyjątkowo szybkie łączenie słuchawek

z nadajnikami za pomocą zetknięcia obu urządzeń. Nadajniki, które niewyposażone zostały

w technologię NFC, z łatwością połączyć można z słuchawkami Sound Blaster EVO Wireless za pomocą łączności Bluetooth. Zestaw wzbogacony został o kodeki aptX, SBC i AAC, dzięki czemu dźwięk przesyłany jest bez opóźnień i zakłóceń.





Technologie i rozwiązania zastosowane w zestawach słuchawkowych Creative Sound Blaster Evo:

40-milimetrowe przetworniki Sound Blaster EVO’s Full Spectrum zapewniające niezwykle wyrazisty i bogaty w detale dźwięk.

Oprogramowanie Sound Blaster EVO Control Panel oferujące funkcje zaawansowanego przetwarzania dźwięku za pomocą komputera PC lub Mac.

Dwukanałowy mikrofon tłumiący odgłosy otoczenia podczas rozmów, gwarantujący tym samym czysty dźwięk nawet w głośnych miejscach.

Poręczna konstrukcja umożliwiająca składanie i bezpieczne przewożenie słuchawek.

Funkcja łączności NFC w zestawie Sound Blaster EVO Wireless umożliwiająca najszybsze

i najwygodniejsze parowanie słuchawek z urządzeniem nadawczym za pomocą jednego dotknięcia.

Funkcja łączności Bluetooth w zestawie Sound Blaster EVO Wireless, wspierana przed kodeki aptX, AAC i SBC, pozwalająca na bezprzewodowe przesyłanie dźwięku w wysokiej jakości, bez opóźnień.

Wbudowany akumulator w zestawie Sound Blaster EVO Wireless zapewniający do 8 godzin nieprzerwanego odtwarzania dźwięku.

Więcej na stronie: www.pl.creative.com