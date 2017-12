Wydarzenia

2013-10-25 22:45:00

< wróć do listy

Darmowe Wi-Fi w hotelach, kawiarniach i restauracjach to już standard. Coraz więcej europejskich miast w popularnych punktach turystycznych oferuje możliwość korzystania z bezpłatnych hotspotów. Nie powinno dziwić więc coraz większe zainteresowanie aplikacjami na smartfony, które mogą przydać się w podróży.





Wybór dostępnych aplikacji jest bardzo szeroki i każdy znajdzie wśród nich coś, co może mu się przydać. „Rowerzyści mogą rejestrować swoje trasy i miejsca które odwiedzili, przygotować relacje dla siebie i dla rodziny” - mówi Tomasz Zywer, specjalista od technologii mobilnych z GoMobi.pl Takie sprawozdania możemy później publikować na blogach, Facebooku czy innych witrynach internetowych. Relacje, które pokazują interesujące podróże oczami zwykłego turysty, cieszą się dziś dużym zainteresowaniem.

Przed udaniem się w nowe miejsca warto przeszukać Internet i wybrać najlepsze dla nas aplikacje. Dobrze jest wziąć pod uwagę profesjonalne przewodniki w wersji na smartfony, dzięki którym nie musimy nosić ze sobą ciężkich książek - wszystko dostępne będzie w telefonie. Godne polecenia są również aplikacje, w których mieszkańcy i turyści zamieszczają swoje porady i doświadczenia dotyczące danego miejsca. Dzięki nim możemy na przykład sprawdzić, jakie danie warto zjeść w odwiedzanej przez nas restauracji, które wejście do muzeum jest najmniej oblegane czy jak znaleźć na lotnisku automat z darmową kawą. Taka aplikacja pomoże nam uniknąć złych wyborów, lepiej poznać kulturę danego kraju, mało popularne zakątki oraz skosztować lokalnych specjałów.

Warto przeglądać też serwisy społecznościowe używane przez turystów, biura podróży i hotele. „Na świecie turyści poza Facebookiem korzystają z Foursquare, Twittera oraz dodatkowych udogodnień w formie aplikacji mobilnych, takich jak Spotted by Locals. Aplikacja ta pozwala im wybrać ciekawe miejsca w okolicy, które podawane są przez mieszkańców tych terenów” - mówi Dominik Wartecki, przedstawiciel agencji Get More Social.