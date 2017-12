Wydarzenia

2013-09-04 15:49:00

Pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii – 17 października 2013 r. odbędzie się Demo Day dla młodych projektów technologicznych. Młode firmy i startupy mogą zgłaszać się na wystąpienia przed inwestorami tylko do 15 września.

Targi mają na celu integrację środowisk, które łączy hasło innowacja i technologia. Dlatego aby promować rozwijające się projekty, organizatorzy przygotowali wydarzenie dedykowane trendom wśród młodych firm.

Pierwszy dzień Inno-Tech Expo, który będzie zamknięty dla zwiedzających, to wyjątkowa okazja do zawarcia nowych relacji biznesowych i wzmocnienia już istniejących. Aby ułatwić startupom o dużym potencjale nawiązanie partnerstw i znalezienie dofinansowania, organizatorzy targów ogłosili konkurs. Adresowany jest on do wszystkich tych, którzy nie dołączą do grona wystawców Inno-Tech Expo, a spełniają warunki przewidziane w regulaminie Demo Day (PDF).

Konkurs trwać będzie od 1 do 15 września br. Organizatorzy oceniać będą pomysł i potencjał projektów. Nagrodą będzie możliwość bezpłatnego udziału w dniu zamkniętym Inno-Tech Expo oraz trzyminutowa prezentacja przed inwestorami i wystawcami targów. Zgłoś swoją firmę do konkursu:

http://www.targikielce.pl/innotech/index.php?s=demoday_zglosz

Przypominamy, że dla osób wystawiających się na Międzynarodowych Targach Innowacji i Nowych Technologii Inno-Tech Expo udział w Demo Day jest bezpłatny. Jeśli Twoja firma jest zainteresowana stoiskiem, jest jeszcze możliwość wystawienia swojej oferty na targach. Zgłoszenia udziału można dokonać na stronie:

www.targikielce.pl/innotech/index.php?s=zgloszenie