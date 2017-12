Wydarzenia

2013-06-20 09:44:00

ING Bank Śląski uruchomił internetowy portal edukacyjny Zafinansowani.pl, pomagający w sprawnym poruszaniu się po świecie finansów.

Serwis Zafinansowani.pl w jasny i przystępny sposób doradza, jak poruszać się po świecie codziennych finansów. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się na nim eksperci finansowi ING oraz zewnętrzni specjaliści z różnych branż i blogerzy, którzy podpowiedzą czytelnikom jak w praktyce rozsądnie zarządzać swoim budżetem domowym i finansami. O finansach osobistych pisze m.in. ekspert Bankier.pl – Wojciech Boczoń, a oszczędnego gotowania uczy Jan Kuroń. Serwis współpracuje również z blogosferą m.in. Andrzejem Tucholskim z popularnego bloga jestKultura.pl oraz ze specjalistą od świata Apple – MacKozerem.

Portal Zafinansowani.pl jest skierowany do osób, które chcą lepiej poznać świat finansów, zrozumieć własne zachowania i wybory ekonomiczne, dowiedzieć się jak oszczędzać bez wyrzeczeń i nie dać się wciągnąć w finansowe pułapki. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów, którzy pokażą czytelnikom jak wykorzystać wiedzę finansową w praktyce. Wytłumaczą m.in. jak i gdzie kupować, by wydać mniej i kupić więcej, czy lepiej płacić gotówką czy kartą, jak zaplanować budżet rodziny w czasach kryzysu, czy założyć konto oszczędnościowe czy lokatę? – powiedziała Barbara Pasterczyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej w ING Banku Śląskim.

Na portalu będą cyklicznie zamieszczane materiały poradnikowe, infografiki oraz artykuły niezależnych ekspertów w działach: oszczędzanie, zarządzanie pieniędzmi, ekonomia i wirtualne pieniądze – Chcemy, by portal Zafinansowani.pl tłumaczył niezrozumiałe przepisy i zasady finansowe „z bankowego na polski” , w sposób przystępny i zrozumiały, przenosząc je do sfery życia codziennego – dodała Barbara Pasterczyk.

Treści na portalu są przedstawione w sposób lekki i przystępny, zachęcając do lepszego poznania świata finansów. Dowodem na niestandardowe podejście do tematów finansowych są również filmy, w których występuje kabaret Ani Mru Mru. Filmy z przymrużeniem oka przedstawiają zagadnienia związane z finansami i zachęcają do pogłębienia swojej wiedzy na serwisie Zafinansowani.pl. Pierwszy spot można już obejrzeć na stronie: http://zafinansowani.pl/zarzadzanie-pieniedzmi/pelna-para-film-animrumru

żródło ING Bank Śląski S.A.