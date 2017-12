Wydarzenia

2013-07-20 09:05:00

Kaspersky Lab informuje o zdobyciu przez alpinistkę Olgę Rumjancewą kolejnego wulkanu w ramach ekspedycji Kaspersky 7 Volcanoes Expedition: w tym tygodniu Olga ukończyła samotną wspinaczkę na górę Elbrus.



Elbrus, starożytny stratowulkan, który znajduje się w górach Kaukaz w Rosji Południowej, jest czwartym z siedmiu szczytów, jakie Olga planuje zdobyć w ramach swojej ekspedycji wspieranej przez Kaspersky Lab. Olga dotarła na mierzący 5 642 metrów zachodni szczyt (wyższy z dwóch szczytów tej góry).

„Elbrus jest najwyższym szczytem w Europie, więc musiałam uwzględnić go w mojej ekspedycji Kaspersky 7 Volcanos Expedition” – powiedziała Olga Rumjancewa. „Jest to upragniony cel wszystkich alpinistów, zarówno profesjonalnych, jak i amatorów. Cieszę się, że z pomocą firmy Kaspersky Lab mogę udowodnić wszystkim, że można tego dokonać, trzeba tylko być odważnym i dobrze przygotowanym na przezwyciężenie wszelkich przeszkód i strachu”.

Chociaż jest to samotna wspinaczka, Olga nie jest całkowicie zdana na siebie - Kaspersky Lab entuzjastycznie wspiera ją na każdym etapie wyprawy.

Elbrus jest czwartym szczytem, jaki Olga zdobyła w ramach swojej ekspedycji, podczas której zamierza wspiąć się samotnie na najwyższy wulkan na każdym z siedmiu kontynentów: niedawno wróciła z Damawand (Iran), a wcześniej udało się jej zdobyć szczyt Kilimandżaro (Afryka) i Mount Sidley (Antarktyda).

Kaspersky Lab z dumą bierze udział w tym wyzwaniu i innych wydarzeniach sportowych oraz ekspedycjach geograficznych na całym świecie. Projekty te odzwierciedlają kluczowe wartości firmy: determinację, aby przekraczać granice i niezłomne dążenie do osiągania nowych celów.