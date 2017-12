Wydarzenia

2013-09-05 08:01:00

Publiczna siłownia na warszawskim Mokotowie, bezpieniężna kawiarnia w Krakowie, ożywienie straganów na poznańskich Ratajach czy otwarte studio muzyczne w Gdańsku - to tylko niektóre pomysły zgłoszone na platformie Groupon Starter, zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zorganizowanego przez Groupon Polska. Teraz to internauci zdecydują, która inicjatywa jest najbardziej potrzebna w ich mieście. Zwycięskie projekty przejdą do fazy realizacji.

Przez trzy sierpniowe tygodnie mieszkańcy Krakowa, Poznania, Łodzi, Aglomeracji Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Warszawy oraz Wrocławia zgłaszali na platformie Groupon Starter pomysły na inicjatywy społeczne. Z ponad 100 nadesłanych projektów wybranych zostało 18 najciekawszych i teraz to internauci zdecydują, które z nich są najbardziej potrzebne i interesujące. Głosowanie na najciekawsze inicjatywy potrwa do 15 września. Autorzy sześciu projektów, które wzbudzą największe zainteresowanie i zdobędą najwięcej głosów poparcia, otrzymają od Groupon granty w wysokości 10 tysięcy złotych na ich realizację.

- Do drugiego etapu wybraliśmy te projekty, które naszym zdaniem mogą realnie zmienić na lepsze życie lokalnych społeczności. Nie rozwiążemy w ten sposób dużych problemów ośrodków miejskich, dlatego celowo skupiliśmy się na mniejszych inicjatywach, które mogą pozytywnie wpłynąć na jakość życia mieszkańców dzielnic czy osiedli – dodać im kolorytu oraz uwolnić kreatywność i energię ludzi – wyjaśnia Aniela Hejnowska, Dyrektor Zarządzająca Groupon Polska. - Chcielibyśmy aby Groupon Starter zainspirował Polaków i przekonał ich, że nawet małe przedsięwzięcia, realizowane wspólnie z innymi, mogą zmienić na lepsze nasze życie i otoczenie.

Dodatkowo, uczestnicy konkursu Groupon Starter mogli zgłaszać własne pomysły na nowe, oryginalne oferty lokalne, które do tej pory nie były dostępne na Grouponie. W otwartym głosowaniu wybranych zostanie sześć najciekawszych propozycji (po jednej w każdym z miast), które zostaną włączone do portfolio ofert Groupon, a ich pomysłodawcy będą mogli bezpłatnie z nich skorzystać.

Inspiracją do stworzenia platformy Groupon Starter, były wnioski płynące z raportu Zaangażowanie społeczne Polaków, przygotowanego przez TNS dla Groupon Polska. Wyniki badania jasno pokazały, że Polacy doceniają potencjał wspólnego działania, zwłaszcza na poziomie lokalnym oraz że wspólne rozwiązywanie problemów daje im satysfakcję – 8 na 10 badanych. Jednocześnie 3 na 4 respondentów wskazywało, że brakuje im przestrzeni do tworzenia i promocji lokalnych inicjatyw społecznych, a co czwarty uczestnik badania nie wie, jak i z kim mógłby współpracować. Projekt Groupon Starter, jest więc odpowiedzią na oczekiwania Polaków i stwarza możliwość zagospodarowania oraz dobrego spożytkowania potencjału drzemiącego w lokalnych społecznościach.