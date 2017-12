Wydarzenia

2014-02-10 07:59:00

W styczniu 2014 r. Cube Research po raz trzeci przeprowadził badanie w ramach projektu „Co nakręca eCommerce?”. Udział wzięło w sumie 463 przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe wylosowane z puli ponad 9 tys. podmiotów tego typu działających na polskim rynku. Badanie wykazało, że pomimo świadomości rosnącej roli mediów społecznościowych, polscy przedsiębiorcy e-commerce wciąż nie wykorzystują należycie ich potencjału we przy wspieraniu procesu sprzedaży.

Aż 70% właścicieli polskich sklepów internetowych nich wierzy w skuteczność działań marketingowych w obszarze mediów społecznościowych oraz wyraża przekonanie, że w 2014 roku rola serwisów społecznościowych będzie nadal rosła. Z badania wynika także, że przeważająca liczba badanych sklepów (84 proc.) już w chwili obecnej jest korzysta z serwisów społecznościowych.

Wśród mediów społecznościowych, największą popularnością wśród usługodawców e-commerce cieszy się Facebook (90%). Około 28% przedsiębiorstw zdecydowało się na komunikację za pośrednictwem kanału video i sięgnęło po narzędzia oferowane przez YouTube. Twitter wydał się odpowiednim medium w przekonaniu jednej piątej respondentów, natomiast Pinterest i Google+ to platformy, z których obecnie korzysta odpowiednio 14% i 11% usługodawców. Na końcu rankingu znalazła się Nasza Klasa, której udział osiągnął 4%.

Pomimo deklarowanej przez przedsiębiorców świadomości, że obecność w social media jest potrzebna w celu wsparcia kanału sprzedaży online, z badania wynika, że właściciele sklepów nie przeznaczają wystarczających środków na zarządzanie marką w mediach społecznościowych i nie dbają o komunikację z użytkownikami portali społecznościowych w sposób odpowiedni. Zgodnie z przedstawionymi statystykami przedsiębiorcy e-commerce odpowiadają jedynie na 47% postów na swoich fanpage’ach w serwisie Facebook oraz nie planują odrębnego budżetu na social media (jedynie 6% respondentów przyznało się do planowania takich wydatków). Oznacza to, że nie doceniając potęgi mediów społecznościowych właściciele sklepów internetowych decydują się na ich obsługę we własnym zakresie. Pocieszającą informacją jest jednak fakt, iż prawie ¼ ankietowanych planuje zwiększyć nakłady na social media już w tym roku.

Dlaczego warto docenić social media?

Prognozy rynkowe są jednoznaczne - w 2014 roku rosnąca świadomość oraz wymagania e-konsumentów spowodują, że konieczna będzie bardziej dopasowana do potrzeb i oparta na analizie historii zakupowej komunikacja z klientem. Nie należy bagatelizować tego, że w 2013 roku około 60% badanych internautów zadeklarowało, że śledzi ulubioną markę w sieci aby otrzymywać informacje o produkcie i rabatach. Jest to informacja, wobec której żaden usługodawca z branży e-commerce nie powinien pozostać obojętny. Ponadto, należy pamiętać, że social media stanowią dla potencjalnego klienta sklepu istotny kanał informacyjny, ponieważ oferują możliwość szybkiego pogłębienia wiedzy za pomocą wyszukania opinii znajomych czy odnalezienia opisów czy filmów z produktem. Wdrożenie odpowiednich narzędzi zarządzania marketingiem w obszarze mediów społecznościowych powinno być zatem jednym z priorytetowych założeń dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wprowadzenie tego typu rozwiązań w odniesieniu do ich działalności.

Uświadomienie polskim przedsiębiorcom potencjału, jaki kryją w sobie media społecznościowe może w najbliższym czasie okazać się kluczową kwestią dla rozwoju ich działalności w 2014 roku – komentuje Dominika Strupiechowska, Junior PR Specialist GRUPA 365 NET Analizując potrzeby klientów, profil usług oraz narzędzia, jakie oferują przedsiębiorcom prowadzącym sklepy internetowe konkretne platformy społecznościowe zyskujemy ogromną szansę na dotarcie do rzeszy nowych klientów oraz znaczne zwiększenie sprzedaży.

