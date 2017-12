Wydarzenia

2013-07-16 22:04:00

< wróć do listy

Od 18 lipca do 1 września w 19 miastach w Polsce pojawi się Samsung Mobile GALAXY Studio, samochód będący mobilną ekspozycją, w której każdy będzie mógł przetestować najnowsze produkty i rozwiązania technologiczne firmy Samsung.

Samsung przygotował kolejną atrakcję dla osób, które postanowią spędzić wakacje w Polsce. Jest nią Mobile GALAXY Studio – samochód będący mobilnym studiem, który został naszpikowany najnowszym sprzętem Samsung i wyjątkowymi rozwiązaniami technologicznymi.

We wnętrzu trucka znajdą się m.in. flagowe smartfony GALAXY S4, najnowsze tablety, laptopy, aparaty i monitory Samsung. Odwiedzający będą też mieli dostęp do szerokiego zestawu akcesoriów, które zwiększają możliwości prezentowanego sprzętu. Poza indywidualnymi testami urządzeń co 30 minut będzie odbywał się pokaz prowadzony przez trenera, który zaprezentuje najciekawsze funkcje poszczególnych produktów i sposoby łączenia ich między sobą. Każdy będzie mógł zobaczyć jak GALAXY S4 współpracuje z telewizorami czy odtwarzaczami muzyki i jakie dodatkowe możliwości daje ekosystem produktów Samsung.

Samsung Mobile GALAXY Studio to wyjątkowy samochód i unikalna szansa na poznanie i przetestowanie produktów Samsung. Wśród urządzeń, które zostały przygotowane dla odwiedzających znajdą się m.in.: smartfony GALAXY S4 i GALAXY Note II, tablety GALAXY Note 10.1 i GALAXY Tab 2 7.0, aparaty GALAXY Camera, NX300, NX2000, GALAXY Camera NX i GALAXY S4 zoom. Wśród urządzeń działających pod kontrolą systemu operacyjnego Windows będzie można znaleźć rodzinę produktów ATIV.

Oprócz wyjątkowego samochodu Samsung Truck, w skład wakacyjnej floty przemierzającej Polskę wejdą także: kamper (przeznaczony dla klientów zainteresowanych ofertą B2B), samochód serwisowy (dostępny dla osób, które będą chciały przeinstalować oprogramowanie, uaktualnić system w swoim smartfonie czy po prostu naładować telefon) oraz skutery promujące akcję w poszczególnych miastach. Dzięki aplikacji Moja Pocztówka, wszyscy goście będą mieli także okazję zaprojektować i wydrukować własne, indywidualne pocztówki z wakacji.