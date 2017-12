Wydarzenia

2013-07-01 21:29:00

< wróć do listy

Na wszystkie osoby wybierające się na letni wypoczynek nad polskie morze czeka w tym roku wiele atrakcji. Już od 1 lipca, mieszkańcy i urlopowicze będą mogli skorzystać ze specjalnie zaaranżowanych stref - Przystanek Samsung. W najruchliwszych punktach turystycznych miejscowości, goście będą mogli zrelaksować się przy najświeższej prasie, oglądaniu dobrego filmu, zabawy z najnowocześniejszymi technologiami! A na najmłodszych czekają gry komputerowe, konkursy i bezpłatne gadżety. Niecodzienna akcja rozpocznie się 1 lipca br. w Darłowie, a zakończy 31 sierpnia w Dębkach.

Podczas wakacji Polacy się nudzą? Nie tam, gdzie jest Przystanek Samsung. To miejsce, które zrelaksuje wczasowiczów spragnionych chwil odpoczynku od gorącej plaży, a także dostarczy moc rozrywki. W specjalnych tematycznych sekcjach, czekają najnowocześniejsze produkty firmy Samsung gotowe do używania, testowania i oglądania. Będzie można na żywo sprawdzić, jakie opcje ma Samusng SmartTV, jak pierze pralka EcoBubbe czy ocenić funkcje smartfonu GALAXY S 4. Będzie zatem zabawa, multimedia, doświadczenie nowych technologii.

Kto powiedział, że wypoczynek nad morzem to tylko leżenie i nie robienie niczego? Można robić wiele, na przykład wziąć udział w eksperymentach przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik lub też pomagać potrzebującym, jeżdżąc na rowerze! Tak, wypożyczając bezpłatnie rower i „kręcąc” kolejne kilometry, wspomagamy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

W każdy weekend, fani gier komputerowych będą mogli wziąć udział w turnieju World Cyber Games dla amatorów w grze FIFA 13, w którym nagrodą jest zestaw gadżetów Chelsea FC. Na miłośników dobrego kina, czeka specjalnie wydzielone kino letnie. Wszyscy goście Przystanku będą mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie i stworzyć własną pocztówkę którą wyślemy do jego bliskich.

Przygotowana zostanie również strefa relaksu. Z wygodnymi pufami, dostępem do Internetu, najświeższej prasy. Odpoczynek w Przystanku Samsung upłynie pod znakiem orzeźwienia z mrożoną herbatą Lipton Ice Tea. Na uczestników Przystanku czekają butelki tego napoju, idealnie schłodzone dzięki lodówkom Samsung.

Czym byłaby letnia zabawa bez konkursów? Będzie ich mnóstwo. Codziennie do zgarnięcia będą zestawy startowe Plus na Kartę oraz Plus Internet na Kartę od operatora sieci Plus, tysiące gadżetów od Lipton Ice Tea, ręczniki plażowe, modne klapki, okulary przeciwsłoneczne, torby, piłki plażowe i wiele więcej.

Nie trzeba być graczem, żeby wrócić do domu z zestawem gadżetów Chelsea FC. Wystarczy przyjść do Przystanku Samsung, zostawić swój adres e-mail i odebrać unikalny kod promocyjny. Każdy, kto zakupi produkty Samsung za minimum 1000 zł i zarejestruje się na stronie www.chelseafc.samsung.pl otrzyma zestaw gadżetów jednego z największych europejskich klubów piłkarskich.

Partnerem technologicznym Przystanku Samsung jest operator sieci Plus. Na miejscu każdy będzie mógł sprawdzić, jak działa najszybszy internet w Plusie, a także otrzymać starter Plus na Kartę lub Plus Internet na Kartę. Dodatkowo będą sprzedawane oba startery i doładowania kart prepaid w Plusie.

Dzięki portalowi muzycznemu muzodajnia.pl każda letnia impreza będzie hitem – wystarczy przyjść na Przystanek Samsung, a otrzymamy kod do pobrania 10 darmowych piosenek w MP3 z Muzodajni.

W Przystanku Samsung działać będzie również serwis Samsung, a fachową pomocą służyć będą eksperci marki.

Więcej informacji na www.przystanek.samsung.pl

Zapraszamy!

Przystanek Samsung:

1.07 – 14.07 Darłowo

16.07 – 28.07 Międzyzdroje

30.07 – 12.08 Władysławowo

14.08 – 31.08 Dębki