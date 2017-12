Wydarzenia

2013-11-13 03:39:00

Dla specjalistów od social mediów prognozy na najbliższą przyszłość wyglądają bardzo obiecująco. W ciągu najbliższych 5 lat budżety przeznaczane na działania w mediach społecznościowych wzrosną co najmniej dwa razy. A w samym 2014 roku na marketing w internecie łącznie zostanie wydane aż 15 miliardów dolarów.





Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę WebDAM Solutions, przyszłość marketingu oparta jest na działaniach w internecie, a w szczególności w social mediach. Aż 78 % dyrektorów marketingu wielkich światowych marek uważa, że aby osiągnąć sukces już dziś nie wystarczy dotrzeć do jak największej liczby użytkowników. Potrzebny jest niestandardowy i dynamicznie zmieniający się content, który trafi do wybranej grupy odbiorców, w odpowiednim czasie.

Specjaliści od marketingu postanowili też w pełni wykorzystać fakt, że informacje umieszczone na grafikach, zdjęciach czy filmach są przez mózg człowieka przetwarzane 60 000 razy szybciej niż tekst i dlatego już niemal każda publikowana informacja prasowa zawiera przynajmniej jedno zdjęcie, a na coraz większej ilości stron internetowych pojawia się film, który zwiększa możliwość reakcji (w tym przypadku kliknięcia) aż o 86%.

Zmienia się też podejście do reklamy – choć budżety na działania reklamowe w internecie wzrosną o co najmniej 25%, to jednak firmy chętniej będą przystawać na system PPC (Pay Per Click), niż na opłaty za każde wyświetlenie użytkownikom nie zainteresowanym ofertą. - mówi Anna Kukawska, PR & Event Manager GRUPA 365NET.

Nie sposób też wyobrazić sobie efektywnych działań bez wzrostu inwestycji w SEO (o 33%) oraz w event marketing (aż o 67%). Istotny jest także mailing, a ponieważ aż 52% ankietowanych przynajmniej raz pozyskało klienta dzięki działaniom na Facebooku, a 43% poprzez portal LinkedIn, to ilość e-maili zawierających bezpośredni odnośnik do profili firmowych w social mediach prawdopodobnie wzrośnie aż o 158 %.

Content marketing staje się coraz istotniejszym narzędziem dla marek. Już niebawem ilość treści przekazywanej w obrazach przewyższy tekst, a hashtagi staną się wiodącym narzędziem wyszukiwania. A co za tym idzie, social media staną się istotnym aspektem wszystkich strategii biznesowych.