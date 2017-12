Wydarzenia

2013-11-08 03:57:00

Ponad 10 procent uszkodzonych fizycznie dysków, które trafiły w ciągu ostatnich trzech lat do laboratoriów odzyskiwania danych Kroll Ontrack na całym świecie, w tym w Polsce, zostało wcześniej otwartych przez użytkowników. Specjaliści alarmują, że praktyka ta zmniejsza niemal o 50 proc. szanse na przeprowadzenie skutecznego procesu odzyskiwania danych, a otwieranie uszkodzonych z powodu upadku, zalania czy pożaru dysków komputerowych powinno odbywać się jedynie w sterylnym, wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę techniczną laboratorium.

Co dziesiąty dysk trafiający do laboratoriów Kroll Ontrack w przeciągu trzech ostatnich lat, był wcześniej otwierany przez jego właściciela. Taka praktyka oraz nieprofesjonalne próby odzyskiwania danych zmniejszają szansę na ich przywrócenie nawet o 45 procent. Problem powodowanej w ten sposób bezpowrotnej utraty danych może dotyczyć sporej grupy użytkowników, biorąc pod uwagę fakt, że specjaliści Kroll Ontrack rocznie przeprowadzają aż 50 000 operacji odzyskiwania danych.

– Przywracanie danych utraconych na skutek fizycznego uszkodzenia nośnika jest zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku uszkodzeń logicznych. Dysk z uszkodzeniami mechanicznymi powinien być otwierany tylko w specjalistycznym środowisku, zapewniającym sterylne warunki pracy i dostęp do tak zwanej komory laminarnej – wyjaśnia Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

Dyski twarde są fabrycznie plombowane i projektowane w taki sposób, aby żadne zanieczyszczenia nie mogły dotrzeć do ich wnętrza. Umiejscowione wewnątrz dysku głowice, przeznaczone do zapisywania i odczytywania danych, przesuwają się nad wirującymi talerzami z prędkością rzędu 5400 - 15000 obrotów na minutę. Jeśli jakiekolwiek, nawet najmniejsze zanieczyszczenia dostaną się do takiego układu podczas jego działania, mogą trafić pomiędzy głowice a talerz, powodując uszkodzenia.

Specjaliści odzyskiwania danych diagnozują wszystkie trafiające do nich dyski zarówno pod kątem zgromadzonych na nich plików, jak i fizycznego stanu urządzeń. Statystyki dowodzą, że spora część dysków trafiających do laboratoriów posiada uszkodzenia mechaniczne. W przypadku laboratoriów Kroll Ontrack stanowią one aż 75 proc. z 50 000 spraw rozwiązywanych rocznie. Takie napędy są otwierane w sterylnych komorach laminarnych w celu przeprowadzenia kompleksowego procesu diagnozy i odzyskiwania danych.

Sterylne środowisko, stwarzające odpowiednie warunki do odzyskiwania danych, powinno być wyposażone w system rozprowadzający strumień powietrza pomiędzy stanowiskami roboczymi, uzupełniony o wysokiej jakości filtry powietrza umożliwiające przechwycenie nawet niewielkich zanieczyszczeń. W laboratoriach Kroll Ontrack są to filtry HEPA wyłapujące cząsteczki o średnicy do 0,5 mikrometrów.

Ważnym elementem infrastruktury profesjonalnego dostawcy usługi odzyskiwania danych jest szybki dostęp do szerokiego asortymentu części zamiennych. Kluczowe jest również, aby wszelkie prace odbywały się na obrazie dysku, co zapobiega dalszym uszkodzeniom oryginalnego nośnika.

Zanim użytkownik zdecyduje się na wybór konkretnego dostawcy usługi odzyskiwania danych, powinien zwrócić uwagę na czynniki wpływające na skuteczność laboratorium:

1. Czy laboratorium odzyskiwania danych wyposażone jest w komorę laminarną gwarantującą odpowiednią klasę czystości powietrza?

2. W jaką liczbę komór laminarnych wyposażone jest laboratorium i iloma stanowiskami roboczymi dysponuje?

3. Czy dostawca usług odzyskiwania danych posiada dział badawczo-rozwojowy tworzący dedykowane rozwiązania?

4. Czy procedury odzyskiwania danych obejmują tworzenie oraz pracę na obrazie dysku?

5. Jak rozwiązywane są kwestie bezpieczeństwa, prywatności i integralności danych?

6. Czy inżynierowie zajmujący się odzyskiwaniem danych posiadają odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie?

7. Czy po przeprowadzonej procedurze odzyskiwania danych, gwarancja producenta dysku twardego zachowa ważność?