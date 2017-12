Wydarzenia

2014-03-14 15:18:00

Z uwagi na stale rosnące koszty IT, Urząd Pracy w Niemczech poszukiwał bardziej efektywnego sposobu na obsługę środowiska informatycznego. Zdecydowano więc o przeniesieniu kluczowych aplikacji do środowiska SUSE Linux Enterprise Server, co pozwoliło ograniczyć koszty inwestycji w sprzęt i zaoszczędzić około 80 procent na serwerach baz danych. Wykorzystanie rozwiązań o większej efektywności zmniejszyło również o ponad 80 procent zużycie energii.

Niemiecki Federalny Urząd Pracy to największy dostawca usług na niemieckim rynku pracy, z którego pomocy korzystają osoby poszukujące pracy, pracodawcy, pracownicy i praktykanci. Środowisko informatyczne wykorzystywane przez Urząd jest jednym z największych w Niemczech i wciąż się rozwija – obecnie obejmuje 120 własnych procesów informatycznych, trzy główne centra danych, 11 regionalnych ośrodków przetwarzania oraz 150 tys. pracujących w sieci komputerów. Co miesiąc pracownicy Urzędu wysyłają 50 milionów wiadomości e-mail i 9 milionów listów oraz wykonują 18 milionów przelewów, co czyni niezawodność podstawowym wymogiem wobec środowiska informatycznego. Fundamentalnymi założeniami strategii informatycznej Urzędu są standaryzacja i zgodność interoperacyjna.

Urząd wykorzystuje obecnie oprogramowanie open source. Wcześniej poddał szczegółowej ocenie trzy różne dystrybucje systemu operacyjnego Linux. Zadecydowano o wyborze SUSE Linux Enterprise Server ze względu na jego zgodność z aplikacjami niezależnych dostawców.

– „Naszym celem była standaryzacja jak największej liczby systemów na wspólnej platformie”. – mówi dr Martin Deeg, dyrektor zarządzający ds. produkcyjnych w Departamencie Informatyki niemieckiego Federalnego Urzędy Pracy. – „W związku z tym ważną cechą strategicznego systemu operacyjnego była obsługa wielu różnorodnych aplikacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym SUSE Linux Enterprise Server zdobył wiele punktów w szczególności za potwierdzoną certyfikatami zgodność oraz za poziom profesjonalnej pomocy technicznej. Wykorzystanie otwartej architektury serwerów i oprogramowania SUSE pozwala nam zwiększyć efektywność, znacznie ograniczyć wydatki i zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych klientom biznesowym i obywatelom”.

W ramach standaryzacji środowiska informatycznego, Urząd Pracy dokonał migracji istotnych dla swojej działalności systemów do środowiska SUSE Linux Enterprise Server. Przeniesiono m.in. Oracle Real Application Clusters (RAC) i samodzielnie opracowane aplikacje oparte na oprogramowaniu warstwy pośredniej Oracle Fusion i serwerach aplikacyjnych Oracle WebLogic działające wcześniej na systemach operacyjnych Solaris, HP-UX i Microsoft Windows. Wiele z tych systemów działa obecnie na platformie wirtualizacyjnej VMware.

Po udanym przeniesieniu mniejszych systemów do środowiska SUSE Linux Enterprise Server, urząd przeprowadził migrację dużych aplikacji na nową platformę.

Wolfgang Schneider, dyrektor ds. usług technicznych w departamencie systemów informatycznych niemieckiego Federalnego Urzędu Pracy, powiedział – „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru SUSE Linux Enterprise Server. Ten system operacyjny stanowi solidną podstawę dla realizacji usług informatycznych o wysokiej dyspozycyjności, wyróżniając się jednocześnie niskimi kosztami eksploatacji”.

W środowisku SUSE Linux Enterprise Server działają główne systemy informatyczne Urzędu, w tym najważniejsze bazy danych, z których każda zawiera wiele terabajtów danych. Obecnie Urząd wykorzystuje około 1800 instancji systemu SUSE Linux Enterprise Server.

Kontynuując realizowanie strategii standaryzacji, Urząd Pracy testuje oprogramowanie SUSE Manager, zamierzając zastąpić opracowane przez własnych informatyków narzędzia do zarządzania serwerami rozwiązaniem optymalizującym i automatyzującym zarządzanie aktualizacjami, które zwiększy efektywność działu informatyki.