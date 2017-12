Wydarzenia

2014-03-13 09:16:00

Dziś mija dokładnie ćwierć wieku od momentu, który zapoczątkował zmiany, bez zbędnej przesady określane mianem rewolucyjnych. Dwudzieste piąte urodziny obchodzi dzisiaj internet!





25 lat temu młody Tim Berners- Lee, pracownik Europejskiego Centrum Badań Jądrowych (CERN) przedstawił wizję, która na zawsze nadała mu tytuł jednego z ojców internetu. 13 marca 1989 roku światło dzienne ujrzał ogólnoświatowy projekt wykorzystania hipertekstu nazwany World Wide Web. Koncepcja ta uznana została za symboliczny początek czegoś, co dziś nazywamy internetem.

Pomysł stworzenia systemu przechowywania i organizowania informacji wyniknął z irytacji, która wiązała się z brakiem wygodnego narzędzia do sprawnej komunikacji między ośrodkami naukowymi. Niedostępność bazy danych dla szerokiego gremium decydowała o ograniczeniach i dezinformacji w środowisku pracy Tima Berners`a- Lee. Ten uznawany dziś za jednego z najbardziej wpływowych naukowców stworzył więc WWW, które miało umożliwić łączenie danych pochodzących od różnych autorów w jedną sieć dokumentów. Można więc swobodnie przyjąć, że motywem stworzenia internetu było umożliwienie szerokiego dzielenia się informacją. Pracownik szwajcarskiego ośrodka CERN nie mógł jednak wówczas przypuszczać, że jego projekt stanie się zalążkiem sieci, która w przeciągu zaledwie dwóch dekad zyska tak wielkoskalowy zasięg. Według szacunków z internetu korzysta dziś bowiem około 40 % mieszkańców całego świata.

Nie tylko obecny zasięg internetu przeszedł najśmielsze oczekiwania prognostyków. Możliwości, jakich dostarczyło ogarnięcie wirtualną siecią miliardów ludzi, ciężko by wyliczyć. Nikt już chyba nie wyobraża sobie funkcjonowania wielu dziedzin bez internetu, jednocześnie to właśnie on jest źródłem mnóstwa zjawisk mających wyłącznie negatywne skutki. Sam Bernners- Lee jest twórcą Fundacji o nazwie WWW, która wbrew pozorom nie ma na celu popularyzowania internetu i promowania jego zalet. Wręcz przeciwnie, jednym z ostatnich działań World Wide Web Fundation jest „Web We Want”, akcja mająca na celu ochronę praw człowieka w internecie. Także z okazji ćwierćwiecza internetu Berners- Lee zaapelował w wywiadzie udzialonym BBC o wprowadzenie dokumentu, który niczym Karta Praw Człowieka precyzowałby prawa internautów. Wyraził on tym samym krytykę wobec wciąż rosnącej dzięki możliwościom sieci inwigilacji.

Urodziny internetu są doskonałą okazją do snucia prognoz względem przyszłości sieci. Specjaliści mnożą więc swoje przewidywania zwracając jednocześnie uwagę na działania, jakie należy podjąć w celu zapobiegania ekspansji negatywnych zjawisk. Jednym z nich jest właśnie Wielka Karta zaproponowana przez Tima Berners`a- Lee. Możemy być dzisiaj bowiem pewni, że tylko racjonalne, zdecydowane, często zakrojone na wielką skalę działania mogą sprawić, by za kolejne kilkadziesiąt lat rzeczywiste okazały się tylko te z dzisiejszych prognoz, które mają wydźwięk pozytywny - komentuje Katarzyna Kołodziejczyk, Management Board Assistant GRUPA 365NET.