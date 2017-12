Wydarzenia

2013-11-13 03:44:00

Już 28 listopada Netcamp aprasza na VI urodziny. Mowa będzie o technologiach przyszłości, które zmieniają nasz świat. Czy czeka nas rewolucja w mobile internet of things, na czym polega fenomen wirtualnej waluty Bitcoin, oraz gdzie jest biznes w druku 3D.

Bitcoin – znak nowych czasów czy element starego porządku – Tomasz Młoduchowski, Executive Director – Blattaria Ltd.

Gdy 3 stycznia 2009r. tajemniczy Satoshi Nakamoto zwrotem <<The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks>> otworzył łańcuch ksiąg rachunkowych Bitcoin, nikt nie spodziewał się iż w ciągu niespełna 3 lat, temat trafi do biur kongressmanów, a kapitalizacja rynku Bitcoin przekroczy 8 mld. zł. W międzyczasie Bitcoin był tłem wielu zjawisk, od zainspirowania światowej, anonimowej sieci wzajemnego zaufania (Web of Trust), przez serwisy sprzedaży towarów bez ograniczeń formalno-prawnych do systemów ekspresowego przesyłu pieniądza i rewolucji demokratycznych. Prezentacja odpowie na pytanie <<Quo Vadis, Bitcoin>> – przedstawiając zarówno naturalnie konsensualny sposób podejmowania decyzji przez społeczność, jak i wiele dróg i spekulacji na temat następnych kilku lat.”

Druk 3D – where is the money? – Michał Frączek – Materialination

Prezentacja przedstawi charakterystkę rynku druku 3D – kto na nim dzisiaj najwięcej zyskuje? Czy są to producenci drukarek? Materiałów eksploatacyjnych? Wzorców? A może usługi? Jak będzie w przyszłości? Jakie są teraz największe wyzwania? Czy druk 3D ma ambicje stać się tak popularny jak zwykłe drukarki? Czy powstaną (a może już są) punkty „ksero 3D”? Gdy się już zdecydujemy – szybkie tips&tricks składania własnej drukarki 3D.

iBeacons czyli Internet of Things w praktyce - Marcin Klimek (Estimote) i Paweł Sołyga (Tooploox)

Internet of Things małymi krokami staje się rzeczywistością. Duży wpływ na rozwój tego fenomenu ma technologia iBeacon. W prezentacji przybliżymy koncepcję Internet of Things, omówimy zasadę funkcjonowania, możliwości i zastosowania technologii iBeacon. Zademonstrujemy też działanie iBeaconów w praktyce.

