Wydarzenia

2013-12-04 07:55:00

Bitcoin – znak nowych czasów czy element starego porządku – Tomasz Młoduchowski, Executive Director – Blattaria Ltd.

Gdy 3 stycznia 2009r. tajemniczy Satoshi Nakamoto zwrotem <<The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks>> otworzył łańcuch ksiąg rachunkowych Bitcoin, nikt nie spodziewał się iż w ciągu niespełna 3 lat, temat trafi do biur kongressmanów, a kapitalizacja rynku Bitcoin przekroczy 8 mld. zł. W międzyczasie Bitcoin był tłem wielu zjawisk, od zainspirowania światowej, anonimowej sieci wzajemnego zaufania (Web of Trust), przez serwisy sprzedaży towarów bez ograniczeń formalno-prawnych do systemów ekspresowego przesyłu pieniądza i rewolucji demokratycznych. Prezentacja odpowie na pytanie <<Quo Vadis, Bitcoin>> – przedstawiając zarówno naturalnie konsensualny sposób podejmowania decyzji przez społeczność, jak i wiele dróg i spekulacji na temat następnych kilku lat.”

Druk 3D – where is the money? – Michał Frączek – Materialination

Prezentacja przedstawi charakterystkę rynku druku 3D – kto na nim dzisiaj najwięcej zyskuje? Czy są to producenci drukarek? Materiałów eksploatacyjnych? Wzorców? A może usługi? Jak będzie w przyszłości? Jakie są teraz największe wyzwania? Czy druk 3D ma ambicje stać się tak popularny jak zwykłe drukarki? Czy powstaną (a może już są) punkty „ksero 3D”? Gdy się już zdecydujemy – szybkie tips&tricks składania własnej drukarki 3D.

iBeacons czyli Internet of Things w praktyce - Marcin Klimek (Estimote) i Paweł Sołyga (Tooploox)

Internet of Things nie jest nową teorią, ale zdecydowanie jest rewolucyjna. Przedstawiona w 1999 roku przez Kevina Ashtona opisuje Świat, w którym wszystkie urządzenia codziennego użytku komunikują się ze sobą i pracują by nasze życie stało się łatwiejsze. Do tej pory koncepcja ta istniała jedynie w teorii. Jednak postępująca miniaturyzacja oraz pojawienie się na rynku rozwiązań takich jak iBeacon pozwoli by Internet of Things mógł w końcu stać się rzeczywistością i na zawsze zmienić nasze życie.