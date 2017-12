Wydarzenia

2013-07-06 11:48:00

Wracasz z pracy do domu. Mimo popołudniowej pory żar leje się z nieba. W domu masz zamknięte okna, więc temperatura jak w piecu. Nie przejmujesz się tym specjalnie. Włączasz smartfon, wybierasz aplikację Samsung Smart Airconditioner. Dwa szybkie kliknięcia i klimatyzator w Twoim domu uruchamia się. Wchodząc do środka zamiast fali gorąca, odczujesz przyjemny chłód.

Klimatyzator firmy Samsung dzięki modułowi Wi-Fi można włączyć na odległość. Fajne i przydatne, gdy zapomnimy wyłączyć urządzenie przed wyjściem z domu lub chcemy zmienić temperaturę pomieszczenia przed powrotem. Do sterowania można wykorzystać smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją Samsung Smart Conditioner. Działa jak pilot, który kontroluje większość funkcji klimatyzatora.

Dzięki filtrowi Full HD klimatyzator nie tylko chłodzi, ale też dokładnie czyści powietrze, redukując do 90% cząsteczek kurzu, a także usuwając większość bakterii, wirusów czy grzybów (zastosowany jonizator, otrzymał prestiżowy certyfikat TUV Rheinland). To dlatego klimatyzator firmy Samsung jest idealny dla alergików, a także osób narzekających na ból głowy czy częsty katar.

Funkcja d’light cool wykonuje potrzebne pomiary i sama ocenia, jakie parametry należy ustawić, a good’sleep, dostosowuje ustawienia do czasu snu tak, że w nocy nie jest za zimno ani za gorąco (klimatyzator samoczynnie podwyższa i obniża temperaturę w odpowiednim czasie).

Panuje powszechny pogląd, że użytkowanie klimatyzacji jest drogie. Tak nie musi być. Wbudowany Smart Inverter pozwala zaoszczędzić aż do 80% energii w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych, oferując jednocześnie komfort precyzyjnie wyregulowanej temperatury. Jest to możliwe dzięki sprężarce, która szybko reaguje na jej zmiany. Oszczędność energii jest zapewniona także dzięki rozwiązaniu Zero Standby Power, co oznacza niemal zerowy pobór energii w stanie czuwania urządzenia.

żródło Samsung