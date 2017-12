Wydarzenia

2013-12-15 09:20:00

Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager ZyXEL Communications przedstawił prognozy dotyczące rynku IT. Firma ZyXEL zakłada, że w najbliższych latach trzykrotnie wzrośnie liczba przesyłanych danych, dzięki szybko rosnącej dostępności Internetu, stałemu rozwojowi technologii w tym rozwiązań w chmurze.

W branży IT przewiduje się do 2017 roku trzykrotny wzrost przesyłania danych…

„Myślę, że są to realne szacunki, ponieważ w poprzednich latach również przewidywano takie wzrosty.” – mówi Norbert Ogłoziński, Country Sales Manager ZyXEL Communications – „Osobiście dostrzegam trzy przyczyny. Po pierwsze coraz większa część naszej populacji uzyskuje dostęp do Internetu. Kolejnym powodem jest po prostu rozwój technologii. Nadal pamiętam czasy, w których szczytowym osiągnięciem graficznym było umieszczanie logo firmy w wiadomości email. Dziś filmy są nie tylko pobierane, ale też przesyłane strumieniami danych. Portal YouTube był przez wiele lat liderem w dziedzinie wzrostów zarówno ilości odwiedzających jak i kliknięć. Wszyscy posiadamy aparaty w naszych smartfonach i wszyscy udostępniamy ogromne ilości treści multimedialnych oraz przeglądamy strony internetowe, gdy tylko mamy na to czas, w tramwaju, czy podczas przerwy obiadowej… Wszystko to stawia ogromne wymagania przed infrastrukturą i naturalnie w znaczny sposób zwiększa ilość transmisji danych.

Trzecim czynnikiem jest fenomen „chmury”. Wiele firm przeniosło swoje dane do „chmury” i to, co było w wewnętrznym systemie i wykorzystywane do wewnętrznej komunikacji w firmie stało się częścią sieci Internet. Naturalnie wraz ze wzrostem popularności „chmury” ilość danych przesłanych z firm gwałtownie wzrosła i cały czas rośnie.”

Dla ZyXELa, jako producenta produktów sieciowych takich jak przełączniki, bramy zabezpieczające i urządzenia bezprzewodowe – ten trend oznacza nowe możliwości biznesowe dla operatorów, którzy chcą ulepszać swoją sieć, aby ta mogła sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników domowych oraz sieci firmowych. Aktualnie dzięki trendowi BYOD (bring you own device) doświadczają one największego wzrostu od czasu wprowadzenia technologii gigabitowej. Inną ważną kwestią jest bezpieczeństwo danych, zarówno tych osobistych, a co najważniejsze tych firmowych.

„Ostatecznie ze względów bezpieczeństwa zawsze wykonuje się kopie danych oraz szyfruje się ich transmisje, a to oznacza większą ilość przesyłanych danych. Wszystko to wymaga większej wydajności przełączników, lepszych bram zabezpieczających i zabezpieczeń sieci bezprzewodowej… i tu właśnie pojawiamy się my.” – dodaje Norbert Ogłoziński.

Wzrost mobilności w firmach m.in. dzięki BYOD

BYOD to bardzo ważny trend w rozwoju infrastruktury IT na całym świecie. Stał się znaczącym fenomenem z powodu powszechności urządzeń mobilnych np. smartfonów czy tabletów. To powoduje wzrost wymagań wewnątrz sieciowych infrastruktur firmowych. Ilość podłączanych urządzeń została wirtualnie podwojona, niezależnie czy jest to urządzenie firmowe (np. do autoryzacji, zarządzania czy kontrolowania) czy osobiste (przyczyna większości problemów). I nie ma ograniczeń połączeń do firmowej infrastruktury w miejscu pracy, ale z reguły tego typu urządzenia łączą się z siecią w celu odebrania wiadomości email lub pozyskania innych danych firmowych poza firmą np. z domu lub podczas wakacji. Wszystko to niesie ze sobą wiele różnych zagrożeń (związanych z bezpieczeństwem), ale również wiele korzyści (wiele badań BYOD ewidentnie wykazało wzrost aktywności i efektywności pracowników). Z punktu widzenia pracodawcy jest to zatem pożądany trend nawet, jeśli stanowi problem dla struktury zarządzającej IT.

Bezpieczeństwo? Co to oznacza?

„To od każdej firmy zależy, w jaki sposób jakiego rodzaju informacje zostaną dopuszczone lub zabronione w sieci. Bądźmy realistami, jednak w segmencie MŚP, który został domeną marki ZyXEL bezpieczeństwo jest często postrzegane jako „zbędny luksus dużych korporacji”. A to oznacza, że naszym zadaniem jest tłumaczenie, demonstrowanie, szkolenie, edukowanie i przekonywanie każdego, że otwarty dostęp sieci bezprzewodowej należy do prehistorii wydziału muzeum technologii.” – komentuje Norbert Ogłoziński.

Sieć bezprzewodowa zbliża się do standardu gigabitowego

Trend BYOD prowadzi z powrotem do większych wymagań od firmowej infrastruktury sieciowej - większa ilość urządzeń oznacza większe wymagania. Ta sytuacja szczególnie dotyczy sieci bezprzewodowych, które po pojawieniu się nowej technologii AC pod względem wydajności są coraz bliżej standardu gigabitowego. Do tego czasu ich wydajność była zdecydowanie mniejsza.

„Dodając dwa do dwóch możemy dostrzec, że właśnie teraz jest idealny moment, aby móc zadać naszym klientom pytanie jak się ma ich sieć bezprzewodowa. W trakcie ubiegłego roku, ZyXEL poczynił ogromne postępy w zakresie technologii bezprzewodowej. Wprowadziliśmy nowe, atrakcyjne produkty, np. kontroler NXC2500 dla 24 punktów dostępowych i całkowicie zmieniła się nasza polityka cenowa. W rezultacie posiadamy teraz bezkonkurencyjne portfolio biznesowych produktów WiFi z najlepszym na rynku współczynnikiem ceny do jakości, wspieranym dożywotnią gwarancją.” – podsumowuje Norbert Ogłoziński.