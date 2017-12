Wydarzenia

2014-03-08 00:49:00

Dzień Kobiet zazwyczaj kojarzy się z goździkiem i nieco sztuczną szarmancją. Niezależnie od tego, czy ktoś świętuje czy nie, jest to dobry czas na refleksję – czy technologia ma płeć, czy może wyrównywać szanse, czy różni się w zależności od płci użytkownika. Okazuje się, że inżynierowie i projektanci od dawna znają odpowiedzi na te pytania.

Nowoczesna elektronika użytkowa, notebooki, aparaty fotograficzne czy nawet odkurzacze, pomimo że używane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, do niedawna komunikowane były przede wszystkim panom, bo utarło się, że decyzje o zakupach elektroniki podejmują w rodzinie właśnie mężczyźni. Rzeczywistość się jednak zmienia. Kobiety stają się liderkami w korzystaniu z Internetu i urządzeń mobilnych, a coraz więcej produktów tworzonych jest z ich perspektywy.

Marki takie jak np. Samsung opracowują produkty w oparciu o strategie uwzględniające nie tylko design produktów, ale też wiedzę na temat sposobu użytkowania. Bez względu na etap w życiu: studentka, młoda mama czy bizneswoman, kobiety są coraz bardziej zabiegane, mają mniej czasu dla siebie, dlatego potrzebują urządzeń wielofunkcyjnych i mobilnych. Ciekawym przykładem realizacji takiego podejścia może być notebook Samsung ATIV Book 9 Lite. Współczesna kobieta to osoba będąca w ruchu, dla której możliwości technologiczne notebooka są tak samo ważne jak doznania estetyczne. Book 9 Lite waży mniej niż 1,5-litrowa butelka wody mineralnej i jest cieńszy niż dwie tabliczki czekolady, dlatego może być dobrym rozwiązaniem dla aktywnych kobiet, które chciałyby komfortowo przenosić niezbędny komputer na przykład w torebce, a przy tym traktować go jako eleganckie uzupełnienie stylizacji.

Kobiety bardzo często korzystają z nowinek technologicznych, ale nie są szczególnie zainteresowane wszystkimi detalami z nimi związanymi. Oczekują, że produkt będzie spełniał jasno określoną funkcję, a jego obsługa będzie intuicyjna. Z myślą o potrzebach kobiet, ale również i mężczyzn zajmujących się utrzymaniem porządku w domu, Samsung opracował innowacyjne urządzenie – robota sprzątającego NaviBot Corner Clean. Urządzenie w pełni zastępuje osobę przy sprzątaniu podłóg i dywanów. Wystarczy podłączyć je do prądu, a robot stworzy wirtualną mapę domu i sam pilnuje ładowania baterii, dlatego nie wymaga żadnego wysiłku ani działania ze strony użytkownika.

Część rynku wychodzi z założenia, że gadżet elektroniczny dla kobiety jest prawdziwie dla kobiety, jeśli jest różowy. Albo biały. Prawda jest taka, że najnowocześniejsze produkty dedykowane paniom są przykładem ciekawej tendencji w dążeniu do podkreślenia funkcjonalności sprzętu, która ma jasny i określony cel – sprawić, że odzyskamy więcej czasu wolnego – dla siebie lub dla najbliższych. Z drugiej strony elektronika powinna też służyć pozostawaniu w kontakcie z przyjaciółmi, bez względu na to, co robimy i gdzie jesteśmy. Obecnie wystarczy włączyć aparat fotograficzny, który sam wybierze optymalny kadr i w ciągu paru chwil podzielimy się szczęśliwą chwilą z przyjaciółkami przybywającymi nawet na drugiej półkuli…