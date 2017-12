Wydarzenia

2013-06-29 20:49:00

TAURON Dystrybucja podpisał list intencyjny z amerykańską firmą Altairnano. Dokument dotyczy współpracy w obszarze stacjonarnych systemów magazynowania energii oraz systemów stabilizacji mocy opartych o baterie litowo-tytanowe.

Spółki ustaliły w liście intencyjnym, że na wstępie przeprowadzą analizę potrzeb oraz określą zakres wdrożenia pilotażowego systemu demonstracyjnego. Dzięki wdrożeniu TAURON Dystrybucja zdobędzie cenne doświadczenie w zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz stabilizacji pracy sieci.

- Jesteśmy świadomi rosnącej roli odnawialnych źródeł energii w krajowej energetyce oraz ich wpływu na pracę sieci elektroenergetycznej. Zaawansowane technologie stacjonarnego magazynowania energii będą miały kluczowe znaczenie dla pracy sieci dystrybucyjnej, dlatego już dziś zajmujemy się tymi zagadnieniami - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

- Współpraca z Altairnano pomoże nam w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu możemy realnie wykorzystywać systemy magazynowania energii do stabilizacji pracy sieci i poprawy jakości energii – mówi Piotr Kołodziej, prezes zarządu TAURON Dystrybucja. – Wykorzystanie takich systemów będzie jednym z niezbędnych elementów inteligentnych sieci (Smart Grid), ponieważ same inteligentne systemy pomiarowe nie wystarczą do dobrej współpracy Operatora Systemu Dystrybucyjnego z prosumentami.

Opracowanie struktury oraz zakresu przyszłego pilotażowego systemu demonstracyjnego może zakończyć się jeszcze w 2013 roku. Kolejna faza projektu związana będzie z wdrożeniem programu, który obejmie rozwój sieciowych usług pomocniczych, magazynowanie energii poza godzinami szczytu (w szczególności pochodzącej z odnawialnych źródeł energii) oraz stabilizację sieci.

– Cieszymy się, że możemy współpracować ze spółką TAURON Dystrybucja nad opracowaniem programu, który pomoże spełnić rosnące wymagania w zakresie jakości energii dostarczanej klientom oraz umożliwi lepszą pracę odnawialnych źródeł energii przyłączanych do sieci dystrybucyjnej – informuje Alexander Lee, prezes Altairnano. – Program pilotażowy wykaże ponadto, że nasza opatentowana technologia nano-litowo-tytanowa idealnie nadaje się do zastosowania w sieciach elektroenergetycznych, dzięki zdolności magazynowania oraz szybkiego ładowania i oddawania energii z powrotem do sieci.

