Wydarzenia

2013-09-12 16:29:00

Nowe kompaktowe urządzenie biurowe Sharp ucieszy nie tylko użytkowników pracujących w małych firmach, ale także pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw. Urządzenia wielofunkcyjne „3-in-1” i „4‑in‑1” przy zachowaniu znakomitej prędkości i pełnego wachlarza funkcji, oferują niski koszt wydruku. Cechuje je także wysoka wytrzymałość.





Firma Sharp wprowadza na rynek nową serię urządzeń wielofunkcyjnych, które łączą małe wymiary z funkcjami wymaganymi przez firmy, których lokale nie są przystosowane do pomieszczenia dużych kopiarek, drukarek czy faksów.

Paweł Lisowski, Product Manager Document Solutions, Sharp Electronics Poland, powiedział: „Od naszych dotychczasowych oraz nowych klientów otrzymujemy zapytania dotyczące drukowania, kopiowania, skanowania w kolorze i faksowania na bardziej kompaktowych urządzeniach wielofunkcyjnych. Aby zaspokoić te wymagania i uzupełnić naszą, bardzo szeroką, gamę urządzeń A3 właśnie o niewielkie, ale bardzo wydajne wielofunkcyjne modele A4, rozszerzyliśmy ofertę produktów z naszym logiem.”

MX-C300 i MX-C250 to urządzenia „3-in-1” wyposażone w funkcje drukowania, kopiowania i skanowania, natomiast modele „4-in-1” - MX-C300WE i MX-C250FE dodatkowo posiadają funkcję faksu Super G3 zwiększającą prędkość i jakość przesyłanych materiałów. Nowa seria Sharp posiada prosty w użyciu dla użytkownika 5-liniowy ekran LCD, który wyposażony jest w programowalne przyciski i port USB umieszczony na przednim panelu. Takie rozwiązania sprawiają, że skanowanie do pamięci przenośnej i druk bezpośredni stają się łatwe i szybkie.

Mała konstrukcja nowych urządzeń wielofunkcyjnych Sharp umożliwia rozszerzenie standardowego podajnika papieru do 800 kartek bez zajmowania dodatkowej przestrzeni biurowej. Oprócz oszczędności miejsca producent pomyślał także o kwestiach bezpieczeństwa, które w urządzeniach udostępnianych w szerszych środowiskach są bardzo istotne. Zapewniają je 5-cyfrowe osobiste kody dostępu i technologia IPsec, która szyfruje dane oraz chroni dostęp do urządzenia wielofunkcyjnego niezidentyfikowanym użytkownikom.

Dodatkowo model MX-C300W i jego wersja WE, są wyposażone w obsługę WiLAN, co oznacza możliwość podłączenia do sieci bezprzewodowej. Ponadto urządzenie posiada specjalny punkt dostępowy, dzięki któremu natychmiastowe drukowanie czy skanowanie może odbywać się także za pomocą urządzeń przenośnych, niepodłączonych do firmowej sieci.

Nowa seria urządzeń formatu A4 marki Sharp to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób i firm, które cenią ekologiczne rozwiązania. Wszystkie urządzenia spełniają wymagania rygorystycznych standardów Energy Star. Charakteryzuje je m.in.:: krótki czas nagrzewania, niskie zużycie energii, specjalny tryb oszczędzania tonera i automatyczne wyłączanie.