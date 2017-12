Wydarzenia

2013-06-25 14:26:00

Badanie pokazuje, że wejście na rynek polski Freelancer.com pomoże 50 tysięcom samozatrudnionych.

Freelancer.com, uruchamia polską stronę internetową - www.freelancer.com, której celem jest zachęcenie do działalności na własną rękę i stworzenie 50 tysięcy nowych miejsc pracy w okresie sześciu miesięcy, co może ożywić polską gospodarkę poprzez wzrost zatrudnienia i wyższy eksport.



Freelancer pomógł do tej pory ponad 7 milionom osób rozpocząć własną działalność i stać się niezależnym pracownikiem poprzez przekształcenie swoich pomysłów w działalność gospodarczą, która przynosi prawdziwe pieniądze i dostarcza usługi na cały świat. .



Freelancer.com wchodzi na rynek polski w szczególnym momencie. Badanie blisko 2000 polskich firm i samozatrudnionych pokazuje, że 63% z nich uważa, iż Polacy mogą wykazać więcej inicjatywy i zakładać więcej firm pracując na własny rachunek. 58% respondentów liczy, że dzięki uruchomieniu Freelancer.com w Polsce podjęcie własnej działalności gospodarczej będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a także dalszy jej rozwój jako e-commercie oferujący usługi poza granicami kraju.

Mimo, iż dane ekonomiczne wykazują, że polska gospodarka zwalnia, a bezrobocie jest najwyższe od sześciu lat, 71% uczestników badania sądzi, że uruchomienie polskiej wersji portalu Freelancer może przyczynić się wzrostu polskiej gospodarki.



Uruchomienie Freelancer.com może też pomóc małym polskim firmom, zapewniając im wsparcie sprzedaży i marketingu swoich produktów na całym świecie.

