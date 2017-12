Wydarzenia

2013-09-05 08:05:00

Synology zaprezentowała RackStation RS214 – dwudyskowy serwer NAS w obudowie rack 1U. Urządzenie zapewnia łatwe współdzielenie plików oraz zarządzanie danymi i zostało zaprojektowane pod kątem rosnących potrzeb różnej wielkości przedsiębiorstw, oferując zarazem szereg biurowych aplikacji zwiększających komfort pracy i efektywność.



- Ulepszona konstrukcja, zaawansowany mechanizm ochrony przed awarią i kompleksowe rozwiązania dla biznesu – RS214 to przystępny cenowo serwer, gwarantujący dobrą relację ceny do wydajności – powiedział Wayne An, Product Manager w firmie Synology Inc.



RS214 gwarantuje użytkownikom optymalne osiągi. Wyposażony z procesor 1.2 GHz oraz agregację łączy, uzyskuje w środowisku Windows® oraz konfiguracji RAID1 średnią prędkość zapisu 70 MB/s, a odczyt na poziomie 160 MB/s. Wbudowana jednostka zmiennoprzecinkowa zwiększa wydajność procesora, przekładając się na bardziej efektywną obsługę multimediów. Serwer wyposażony jest w 512MB pamięci RAM DDR3, dwukrotnie więcej niż w poprzednim modelu, co gwarantuje dużo bardziej wydajną obsługę równolegle realizowanych procesów. Stawia to RS214 w gronie najbardziej efektywnych, dwudyskowych serwerów NAS w obudowie rack, które dostępne są obecnie na rynku. Dodatkowo, urządzenie posiada dwa złącza USB 3.0, które znacznie przyspieszają transfer danych na zewnętrzne nośniki.



Kolejnym atrybutem RS214 jest niezawodność. Dwa porty LAN ze wsparciem mechanizmu przełączania awaryjnego zapewniają ciągły dostęp do danych. Konstrukcja serwera wspiera także funkcję hot-swap, gwarantując łatwą i bezpieczną wymianę dysków twardych w przypadku ich awarii. Całkowicie nowa konstrukcja zamka zabezpieczającego dyski twarde chroni je przed nieautoryzowanym dostępem oraz przypadkowym wyciągnięciem. RS214 wyróżnia się także kompaktowymi wymiarami – głębokość 12 cali sprawia, że serwer mieści się w dwusekcyjnych oraz montowanych na ścianie szafkach rack bez konieczności stosowania zestawu do montażu szynowego.