Wydarzenia

2013-07-25

Firma SUSE poinformowała, że według listy TOP500, będącej powszechnie uznawanym światowym rankingiem systemów komputerowych o najwyższej wydajności (HPC), system operacyjny SUSE Linux Enterprise Server (www.suse.com/produc/server) wykorzystywany jest przez ponad jedną trzecią ze stu najwydajniejszych superkomputerów świata.

SUSE należy do wiodących dostawców rozwiązań z dziedziny superkomputerów (www.suse.com/products/server/hpc.html), łącząc wysoką skalowalność z elastycznością architektury i możliwością obsługi wielkich jednostek przetwarzających dane (CPU). Liczne zalety systemu Linux sprawiają, że jego różne dystrybucje są wykorzystywane przez 95 procent maszyn z listy TOP500.





– „SUSE wkłada wiele wysiłku w rozwój rozwiązań dla najszybszych komputerów świata” – mówi Meike Chabowski, dyrektor marketingu produktów w dziale Enterprise Linux Servers firmy SUSE. – „Następnym krokiem w rozwoju superkomputerów będzie przejście od wysokiej wydajności ku wysokiej produktywności, nad czym pracują nasi partnerzy (lista dostępna na www.suse.com/products/server/hpc_partners.html), tacy jak SGI, Cray i Teradata. Linux pozostanie integralną częścią tych rewolucyjnych maszyn.”





Kilka minionych lat przyniosło istotne zmiany w dziedzinie informatyki o najwyższej wydajności – coraz częściej nazywanej informatyką wysokiej produktywności. Powodem tego było przynajmniej po części pojawienie się rozwiązań open source i nowych technologii klastrowych. Rozwój zarówno przystępnego cenowo sprzętu, jak i systemu Linux spowodował radykalne obniżenie kosztów takich systemów. Moc obliczeniowa wzrosła tysiąckrotnie w ciągu zaledwie kilku lat, umożliwiając przedsiębiorstwom korzystanie z potęgi superkomputerów w postaci linuksowych klastrów HPC, działających na powszechnie dostępnym sprzęcie.





Praktycznie w każdej branży wdrażane są klastry linuksowe, pozwalające uzyskać wydajność niezbędną do osiągnięcia celów biznesowych. Rozwiązania HPC wykorzystywane są do analiz sejsmicznych w poszukiwaniach ropy i gazu, symulacji aerodynamicznych przy projektowaniu samochodów i samolotów, efektów specjalnych w kinematografii, modelowania molekularnego w badaniach biomedycznych, superskalowalnych obliczeń biznesowych oraz przetwarzania wielkich ilości danych i modelowania finansowego w analizach biznesowych. W efekcie trwającej od roku 2011 cichej ewolucji, lista TOP500 zawiera dziś 270 superkomputerów przemysłowych, działających poza ośrodkami akademickimi, badawczymi i rządowymi (większość z nich w energetyce oraz poszukiwaniach ropy i gazu, a także u dostawców usług informatycznych). Najszybszym superkomputerem działającym w przemyśle, zajmującym 11. pozycję na liście TOP500 jest Pangea, użytkowana przez Total Exploration Production we Francji – system SGI ICE X, działający pod kontrolą SUSE Linux Enterprise Server. (Więcej informacji można znaleźć w komunikacie http://www.sgi.com/company_info/newsroom/press_releases/2013/march/total.html ).

Bill Mannel, wiceprezes firmy SGI ds. serwerów, mówi: – „Coraz więcej komercyjnych użytkowników sięga po rozwiązania HPC, by zapewnić sobie wielką wydajność niezbędną realizacji celów biznesowych. Przygotowując system Pangea dla Total Exploration, firma SGI stworzyła najszybszy superkomputer używany w środowisku przemysłowym. Współpraca z SUSE pozwoliła nam wykorzystać SUSE Linux Enterprise Server, system operacyjny doskonale łączący wysoką skalowalność i elastyczną architekturę z możliwością obsługi wielkiej liczby procesorów.”





Od roku 1992 inżynierowie SUSE wnieśli istotny wkład w rozwój i optymalizację jądra systemu Linux oraz związanych z nim rozwiązań o najwyższej wydajności. Na przykład SUSE Linux Enterprise Server był pierwszą dostępną na rynku wersją systemu operacyjnego Linux obsługującą 64-bitowe chipsety i obecnie stanowi synonim Linuksa o wysokiej wydajności dla maszyn 64-bitowych i komputerów mainframe.





– „Nasze komputery klasy HPC wykorzystują systemy SUSE od 1998 roku” – mówi dr Herbert Huber, szef działu systemów wysokowydajnych w Centrum Komputerowym Leibniza (LRZ, Leibniz-Rechenzentrum) Bawarskiej Akademii Nauk w Garching. – „W tamtym czasie było dla nas istotne to, że SUSE udostępniało funkcje nieobecne w innych dystrybucjach Linuksa. Wciąż jest to dla nas ważne i dlatego nasze najwydajniejsze maszyny i większość innych komputerów używa systemy SUSE Linux Enterprise Server.”

Szybkie implementowanie przez SUSE nowych funkcji i technologii istotnych dla wysokiej wydajności sprzyjało i wciąż sprzyja powodzeniu SUSE Linux Enterprise Server w branży HPC. Jednym z obszarów, w których SUSE aktywnie wspomaga partnerów i społeczność użytkowników superkomputerów, jest obsługa Lustre przez SUSE Linux Enterprise Server. Lustre to bardzo skalowalny, równoległy, rozproszony system plików, zdolny do współpracy z wieloma klastrami obliczeniowymi o tysiącach węzłów, dziesiątkach petabajtów pamięci masowej w setkach serwerów i łączną przepływnością wejścia/wyjścia przekraczającą terabajt na sekundę.





Kai Dupke, starszy menedżer produktów w SUSE, mówi – „Lustre jest często wybierany przez firmy mające duże centra danych i zapotrzebowanie na wielką moc przetwarzania, należące do takich branż, jak meteorologia, symulacje, poszukiwania ropy i gazu, biologia i medycyna, multimedia czy finanse. Wyposażając SUSE Linux Enterprise Server w obsługę Lustre, SUSE daje użytkownikom systemów HPC o wiele więcej, niż wszyscy inni dostawcy korporacyjnych dystrybucji systemu Linux.”





Inżynierowie SUSE pracują także nad implementacją technologii pamięci masowych Ceph. Jest to zunifikowany, rozproszony system pamięci masowej, opracowany pod kątem wysokiej wydajności, niezawodności i skalowalności. Wbudowane, rozproszone platformy pamięci masowej takie jak Ceph zwiastują koniec silosów CPU, krępujących przetwarzanie i składowanie danych. CPU mogą być teraz wykorzystywane do tego, do czego są w danej chwili potrzebne, co pozwala maksymalnie wykorzystać zasoby i uzyskać wyższe zwroty z inwestycji.





Użytkownicy rozwiązań HPC odnoszą dodatkowe korzyści z efektów intensywnej współpracy SUSE ze wszystkimi liczącymi się dostawcami sprzętu i podzespołów o najwyższej wydajności, w tym firmami SGI, HP, IBM, Cray i Intel. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.suse.com/products/server.