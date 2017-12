Wydarzenia

2013-09-20 18:37:00

Firma SUSE udostępniła SUSE Cloud 2.0, nową wersję stworzonej do zastosowań korporacyjnych dystrybucji OpenStack, przeznaczonej do tworzenia prywatnych chmur typu Infrastructure-as-a-Service. Oparte na OpenStack Grizzly rozwiązanie SUSE Cloud 2.0 pozwala tworzyć środowiska z wykorzystaniem różnorodnych hipernadzorców, odznaczające się szybkością wdrożenia i łatwością zarządzania, co przekłada się na większą sprawność działania firm i mniejsze koszty informatyki.

Rozwiązanie SUSE Cloud 2.0, stworzone, by ułatwić przedsiębiorstwom wykorzystanie możliwości OpenStack przy tworzeniu prywatnych chmur, pomaga zmniejszyć obciążenie administratorów i upraszcza konfigurowanie prywatnych chmur opartych na OpenStack. SUSE Cloud 2.0 zawiera usprawniony mechanizm instalacyjny, ułatwiający jednoczesne wdrożenie środowisk hipernadzorców KVM, Xen, Microsoft Hyper-V i VMware ESXi, co daje klientom większą elastyczność przy tworzeniu chmur. Michael Coté, dyrektor ds. badań w dziale oprogramowania infrastrukturalnego w 451 Research, mówi: – „Obserwujemy ogromne zainteresowanie OpenStack ze strony firm pragnących wykorzystać tę platformę w swych projektach tworzenia chmur. Natura OpenStack sprzyja podejściu modułowemu, dającemu wielkie możliwości wyboru i elastyczność. Dla spełnienia zróżnicowanych potrzeb klientów w zakresie aplikacji działających w chmurach opartych na OpenStack, platforma musi być zgodna z różnorodnymi hipernadzorcami, dlatego podejście SUSE bardzo nas cieszy.”





Wykorzystując dorobek programistów open source i rozległy ekosystem OpenStack, SUSE Cloud 2.0 rozszerza korporacyjne możliwości platformy, jaką jest chmura, pozwalając przy tym klientom wykorzystać wcześniejsze inwestycje, poczynione w tradycyjne środowiska centrów danych. Zawarte w SUSE Cloud 2.0 zaawansowane mechanizmy obsługi chmur oraz szeroki wybór rozwiązań ułatwiają sprawne wdrożenie go w korporacyjnych centrach danych, oferując:





Obsługę chmur stworzonych z wykorzystaniem różnorodnych hipernadzorców, zapewniającą elastyczność i pozwalającą optymalizować wydajność obciążeń przy ograniczeniu kosztów oprogramowania. SUSE Cloud 2.0 obsługuje hipernadzorców KVM i Xen i jest pierwszą dystrybucją OpenStack w pełni zgodną z Microsoft Hyper-V (patrz komunikat prasowy „SUSE Support for Microsoft Hyper-V Expands Options for Mixed Hypervisor Clouds in Enterprise Data Centers”). Na zasadach demonstracji technicznej obecna jest również integracja z VMware ESXi.





Sprawniejszy proces instalacji. Wyposażenie SUSE Cloud 2.0 w najnowszą wersję mechanizmu wdrożeniowego open source Crowbar zapewnia jeszcze większą skalowalność i udostępnia ulepszony interfejs użytkownika.





Najnowsze funkcje i poprawki rozwiązania OpenStack Grizzly. SUSE Cloud 2.0 wyposażono w pełną obsługę mechanizmów OpenStack Block Storage i OpenStack Networking. OpenStack Block Storage udostępnia blokowe składowanie danych w pamięciach masowych na poziomie maszyny wirtualnej. OpenStack Networking wzbogaca funkcje sieciowe SUSE Cloud o mechanizmy networking-as-a-service, umożliwiając skalowalne zarządzanie siecią i udostępniając interfejs programistyczny (API) do budowania bogatych topologii sieci oraz tworzenia zaawansowanych usług sieciowych.





Ulepszoną integrację z SUSE Studio i SUSE Manager – narzędziami to łatwego tworzenia i zarządzania aplikacjami działającymi w chmurze. SUSE Studio, cenione i nagradzane narzędzie do tworzenia obrazów oprogramowania, pozwala przedsiębiorstwom szybko dostosowywać do swych potrzeb i wdrażać aplikacje w chmurach prywatnych i publicznych. Oprócz tego zarządzanie obciążeniami w chmurach prywatnych i publicznych za pomocą SUSE Manager pozwala przedsiębiorstwom efektywnie zarządzać i monitorować środowiska linuksowe wewnątrz chmury i poza nią.





Jeszcze szerszy ekosystem rozwiązań partnerskich, pozwalających konfigurować prywatne chmury zgodnie z konkretnymi wymaganiami co do infrastruktury informatycznej. SUSE Cloud 2.0 oferuje próbne wersje Ceph i Ceph Rados Gateway, udostępniając interfejsy API w pełni redundantnych obiektowych pamięci masowych zgodne ze Swift i Amazon S3 (Simplified Storage Service). SUSE współpracuje również z partnerami takimi jak Coraid, EMC, Inktank i NetApp, by zapewnić użytkownikom SUSE Cloud szeroki wybór trwałych pamięci masowych VM. SUSE Cloud Networking zawiera rozwiązania udostępniające klientom dodatkowe możliwości oferowane przez partnerów takich jak Cisco i Midokura, a także Open Vswitch czy mostkowanie VLAN.





Więcej informacji na temat SUSE Cloud można znaleźć pod adresem www.suse.com/cloud. Informacje na temat cen SUSE Cloud 2.0 są dostępne podadresem www.suse.com/products/suse-cloud/how-to-buy.