Wydarzenia

Samsung wprowadza do sprzedaży w Polsce telewizor UHD S9 85 cali wyróżniony nagrodą Best of Innovations Award przyznaną za wyjątkową stylistykę, wykraczającą poza typowe schematy projektowania. Telewizor o przekątnej ekranu 85 cali wyświetla obraz w jakości UHD, oferując jednocześnie technologię up-scalling, dzięki której nawet treści o mniejszej rozdzielczości wyświetlane są ze znacznie lepszą jakością obrazu. Głośniki stanowiące integralną część stylowej ramy oraz telewizora zapewnią moc muzyczną o wartości aż 120 W (RMS).





Samsung UHD S9 85 cali nadaje zupełnie nowy wymiar telewizji. Dzięki wysiłkowi projektantów i inżynierów uzyskano doskonałe połączenie wyjątkowego w świecie telewizorów designu oraz technologii zapewniając niezrównany komfort użytkowania. Samsung UHD S9 85 cali posiada także wszystkie najważniejsze funkcje platformy Smart TV z 2013 roku: S Recommendation, intuicyjny panel użytkownika Smart Hub, system rozpoznawania poleceń głosowych oraz intuicyjny czujnik ruchu, dzięki któremu telewizorem można sterować za pomocą gestów obydwu dłoni (Smart Interaction). Ponadto, dzięki zestawowi Evolution Kit telewizor będzie mógł być unowocześniany w przyszłości. Samsung planuje, iż o ile będą wymagały tego zmiany w sposobie nadawaniu programów telewizyjnych, przez cztery lata (od daty produkcji TV) po zakupie moduł Evolution Kit będziemy mieli dostęp do rozrywki w najnowocześniejszym wydaniu, bez konieczności kupowania nowego telewizora.

Przyszłość jest teraz – wzornictwo następnej generacji

Telewizor Samsung UHD S9 zaskakuje zarówno pięknem jak i funkcjonalnością. Minimalistyczne wzornictwo sprawia, że wykonany z wysokiej jakości metali Samsung UHD S9 zasługuje na to, by znaleźć się w galerii sztuki, luksusowym apartamencie lub ekskluzywnym holu. Ten telewizor to idealny sposób na zamanifestowanie własnej odrębności, wyrafinowanego gustu oraz zmysłu estetycznego.

Nieprawdopodobny skok w jakości obrazu

Telewizor Samsung UHD S9 wynosi rozrywkę na nowy, jeszcze wyższy poziom. Ekran o przekątnej 85 cali zapewnia obraz najwyższej jakości. Niezależnie od tego, czy jest to sportowy program, czy najnowszy hit kinowy, ogromny ekran przenosi rozrywkę w zupełnie nowy nieosiągalny dotąd wymiar. UHD S9 to bez wątpienia najbardziej inspirujące urządzenie ze wszystkich telewizorów dostępnych aktualnie na rynku.

Ultrawysoka rozdzielczość (UHD), znana również pod nazwą 4K, jest czterokrotnie większa od rozdzielczości Full HD. Technologia Micro Dimming Ultimate zapewnia krystalicznie czysty, realistyczny i wyrazisty obraz charakteryzujący się przede wszystkim znacznie większą dynamiką barw. Telewizor analizuje 1152 strefy, na które podzielono ekran, a następnie tak dobiera parametry wyświetlania, aby zapewnić jak najlepszy kontrast, nasycenie barw oraz wyświetlanie detali.