Wydarzenia

2013-07-10

Zakończyła się fotograficzna misja odkrywania Polski lokalnej, której podjęła się Panorama Firm. Akcja, pt. „Odkrywamy Polskę” została przeprowadzona za pośrednictwem aplikacji FOAP, umożliwiającej użytkownikom sprzedaż własnych zdjęć w sieci.

Ideą organizatorów projektu było zgromadzenie jak największej galerii fotografii przedstawiających znane i ciekawe miejsca w Polsce. Panorama Firm, która służy do odkrywania, m.in. miejsc w okolicy, jako pierwsza firma w Polsce, korzystając z pozytywnych rekomendacji z rynku szwedzkiego, zrealizowała akcję z wykorzystaniem aplikacji FOAP.

Czym jest FOAP?

FOAP to aplikacja dostępna na platformie iOS (wkrótce również na - Android) pozwalająca na zarabianie na publikowanych przez użytkowników zdjęciach wykonanych iPhonem. Zrobione przez autora fotografie są umieszczone w serwisie FOAP Market http://foap.com/market i opisane tagami, krótkimi hasłami, dzięki którym można je łatwo znaleźć i kupić. Serwis działa na podobnych zasadach co popularne istockphoto.com. Autor za każde sprzedane za pośrednictwem FOAP Market zdjęcie otrzymuje wynagrodzenie, zgodnie z warunkami opisanymi na stronach serwisu. FOAP może być również efektywnym narzędziem dla osób czy firm, które chcą zakupić interesujące, autorskie zdjęcia. Pomysł na serwis powstał w Szwecji i zyskuje wielu zwolenników, którzy chcą zarabiać na swoich fotografiach w Internecie.

Panorama Firm odkrywa zakątki Polski

Misja, pt. „Odkrywamy Polskę” realizowana była w dniach 3-16 czerwca br. Jej uczestnicy mieli za zadanie przesłać zdjęcia przedstawiające lokalną Polskę, zarówno zabytki, budowle jak i miejsca czy krajobrazy. W ciągu niespełna dwóch tygodni nadesłano ponad 150 interesujących zdjęć, przedstawiających dobrze znane i rozpoznawalne punkty z polskich miast jak i przepiękne krajobrazy.

Sukces akcji "Odkrywamy Polskę" pokazuje, że telefon komórkowy stał się narzędziem pierwszego wyboru, kiedy chcemy zrobić zdjęcie lub coś znaleźć. Idea projektu jest nam bardzo bliska, ponieważ Panorama Firm służy do odkrywania ciekawych miejsc w pobliżu i lokalnego wyszukiwania informacji. Tym bardziej jesteśmy dumni, ponieważ jako pierwsi doceniliśmy FOAP jako skuteczne narzędzie komunikacji i realizacji akcji społecznych w Polsce. Nagrodziliśmy zdjęcia przedstawiające interesujące i piękne miejsca, charakteryzujące lokalną Polskę. Zwycięzca otrzymał wysoką nagrodę pieniężną – mówi Iwona Dziedzic-Gawryś, Specjalista ds. Public Relations w Eniro Polska.

Wszystkie nadesłane zdjęcia, w tym również zwycięskie prace, są dostępne na stronie – http://foap.com/panoramafirm/localpoland

Panorama Firm zapowiada, że była to pierwsza, ale nie ostatnia akcja z wykorzystaniem aplikacji FOAP aktywizująca użytkowników do odkrywania polskich zakątków. Wkrótce rozpocznie się nowa, w której po raz kolejny do wygrania będzie nagroda pieniężna.