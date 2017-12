Wydarzenia

2013-08-06 12:04:00

< wróć do listy

Samsung Electronics Ltd., jako jedna z firm intensywnie pracujących nad rozwojem systemu operacyjnego Tizen, zachęca wszystkich programistów i pasjonatów nowych technologii do udziału w międzynarodowym konkursie na najlepszą aplikację – Tizen App Challenge. Suma nagród przygotowana przez organizatorów przekracza 4 miliony dolarów!

W lipcu rozpoczął się międzynarodowy konkurs na najlepsze aplikacje dla intensywnie rozwijanego systemu Tizen. Celem organizatorów konkursu jest nowe zdefiniowanie mobilnych doświadczeń, w czym mają pomóc aplikacje tworzone przez informatyków z całego świata. Programiści powalczą o jedną z 54 nagród, które będą przyznawane za aplikacje z dwóch głównych kategorii: Gry oraz Inne aplikacje, które podzielono na dodatkowych dziewięć podkategorii. Twórcy najlepszych aplikacji mogą liczyć na bardzo wysokie nagrody pieniężne sięgające aż 200 tysięcy dolarów za najlepsze gry w poszczególnych podkategoriach.

Polscy programiści należą niezmiennie do światowej czołówki co potwierdzają wysokie miejsca, które zajmują w największych konkursach organizowanych przez czołowe firmy i uczelnie techniczne. W związku z tym, że duża część kodu systemu Tizen powstaje w Polsce, mam nadzieję że polscy programiści wezmą licznie udział w konkursie Tizen App Challenge. W poprzednich konkursach, które były organizowane przez firmę Samsung, deweloperzy z Polski byli jednymi z laureatów, co pozwoliło im na wspaniały start kariery i założenie lub rozwój własnych firm – powiedział Jarosław Szponar, Application Specialist w Samsung Electronics Polska.

Bardzo wysoka pula nagród oraz wiele kategorii w których będą przyznawane, stwarzają szansę na to, że liczba nagrodzonych osób będzie bardzo wysoka. Nagrodą główną w kategorii Gry jest 200 tysięcy dolarów, natomiast w kategorii Inne Aplikacje – 120 tysięcy dolarów. Każda z grup jest oceniania pod względem czterech różnych czynników. W przypadku gier są to m.in. grywalność, design i wydajność z kolei Inne Aplikacje oceniane są na podstawie m.in. użyteczności, designu i wydajności. Niezależnie od pozostałych wyróżnień, jury wybierze także 10 najlepszych aplikacji HTML5, których autorzy otrzymają po 50 tysięcy dolarów.

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz do złożenia aplikacji można znaleźć na stronie internetowej Tizen App Challenge: https://developer.tizen.org/contests/tizen-app-challenge