Wydarzenia

2013-07-19 16:58:00

Od połowy lipca do końca sierpnia na najpopularniejszych plażach w Polsce dostępne będą Nostresowe strefy PZU. Organizatorzy zapewniają przestrzeń do relaksu oraz szereg zabaw dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo na terenie strefy można skorzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu czy naładować baterię telefonu. Nostresowe strefy znajdziemy na plażach w ośmiu nadmorskich kurortach m.in. Łebie, Ustce, Kołobrzegu oraz na plażach w Trójmieście i na Półwyspie Helskim.

Nostresowe strefy PZU zostały przygotowane z myślą o zapewnieniu plażowiczom jak najbardziej komfortowych warunków do odpoczywania. Dla osób ceniących sobie ciszę i spokój dostępne będą leżaki, hamaki i parawany. Udostępnione zostaną również zestawy słuchawkowe i audiobooki. Plażowicze preferujący aktywny wypoczynek będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach sportowych m.in. z zumby.

Organizatorzy pamiętają również o najmłodszych, dla których prowadzone będą zajęcia sportowe i plastyczne. Zabawy będą koordynowane przez doświadczonych animatorów, dzięki temu rodzice dzieci mogli być spokojni o ich bezpieczeństwo swoich dzieci. PZU dba też o zdrowie plażowiczów. W strefie rozdawana będzie woda mineralna i olejki do opalania. Ponadto ratownicy medyczni przeprowadzą dla wszystkich chętnych kursy pierwszej pomocy.