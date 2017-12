Wydarzenia

2013-08-10 12:33:00

802.11ac to zupełnie nowy kierunek rozwoju dla systemów domowego świata rozrywki. Oferowana transmisja danych gwarantuje połączenia lepszej jakości, z większymi prędkościami oraz zapewnia niezawodność tychże. Standard 802.11ac obsługuje również większą ilość urządzeń na większym obszarze, a to oznacza lepszy zasięg w całym domu. Zdarzało się, że starsze protokoły Wi-Fi, takie jak 802.11b, oferowały złą jakość połączeń spowodowaną niską przepustowością. Nie były w stanie obsługiwać zbyt wielu strumieni multimedialnych jednocześnie, dostarczając obraz i dźwięk niskiej jakości. Dzięki połączeniom o prędkości do 1gbps, standard 802.11ac omija ten problem. To niemal trzykrotnie szybciej niż w poprzednim standardzie 802.11n.

Większa prędkość pozwala na wyeliminowanie irytującego problemu osób oglądających filmy wideo, czyli buforowania. Przy tradycyjnych wolnych połączeniach, konieczne było wcześniejsze ściąganie części filmu przed jego odtworzeniem, przez co niemożliwe było oglądanie wideo w czasie jego przesyłania. Technologia 802.11ac jest tak szybka, że film może być odtwarzany natychmiast, nawet w dużej rozdzielczości, bez potrzeby czekania. Standard 802.11ac dostarcza wysoką jakość odtwarzania, oferuje transmisję HD do domowych urządzeń takich jak telewizory z kartą sieciową, konsole gier, komputery oraz urządzenia mobilne. Większa prędkość umożliwia wielu urządzeniom jednoczesne odtwarzanie różnych strumieni danych. Przykładem może być sytuacja, gdy dziecko gra w grę w sieci w swoim pokoju, a rodzice oglądają najnowszy film HD w salonie.

Są trzy czynniki powodujące, że prędkość standardu 802.11ac jest tak duża: szerokie spektrum sygnału radiowego, większa ilość anten i wyższa częstotliwość modulacji. W wyniku tych udoskonaleń sygnał jest stabilniejszy, co redukuje utratę połączeń. A zatem, Twoja sieć może być szybka i niezawodna jak sieć kablowa, oferując jednocześnie elastyczność połączeń bezprzewodowych.

Niezawodność stałego sygnału i szybkość transmisji danych standardu 802.11ac docenią nie tylko domowi użytkownicy aplikacji wymagających niskich opóźnień, takich jak odtwarzanie filmów i muzyki. Również osoby grające w sieci unikną zjawiska, „lagów”, niekorzystnie wpływających na wyniki w grze. Zasięg to kolejna ogromna zaleta standardu 802.11ac. Aktualnie jest to najbardziej przyjazny standard dla urządzeń mobilnych. Większa ilość anten w punktach dostępowych 802.11ac, oznacza lepszy zasięg w całym domu, nawet w jego najdalszych zakątkach. Ilość punktów bez zasięgu zostaje zminimalizowana, a użytkownik mobilny może korzystając z tabletu zyskać prywatność rozmowy z dowolnego miejsca w domu.

Do zadowolenia mobilnych użytkowników standardu 802.11ac, przyczyni się także dłuższa praca baterii. Moduł radiowy może transmitować więcej danych w krótszym czasie, a to oznacza możliwość szybszego przejścia w stan czuwania po zakończeniu przesyłania plików. Skutkiem tego są mniejsze wymagania dla urządzeń mobilnych, umożliwiające smartfonom i tabletom komunikację z większą prędkością przy mniejszym zużyciu zasilania.

Przy zachowaniu kompatybilności z istniejącymi standardami WiFi takimi jak 802.11a, 802.11b oraz 802.11n. połączenia z innymi urządzeniami następują po paśmie 5GHz. W porównaniu z pasmem 2.4GHz takie rozwiązanie oferuje zdecydowanie mniej zakłóceń, mocniejszy sygnał oraz niezawodność połączeń. Prawdziwe korzyści standardu 802.11ac będą optymalnie wykorzystywane po dostosowaniu do niego urządzeń końcowych takich jak akcesoria domowego centrum rozrywki, komputery, tablety czy smartfony. Z tego powodu producenci, w tym również Apple i Samsung, wkładają mnóstwo pracy w zaadaptowanie tej technologii do swoich najnowszych urządzeń.