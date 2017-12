Wydarzenia

2013-07-17 22:13:00

< wróć do listy

Polska blogosfera przeżywa swoją złotą erę. Blogerzy, niegdyś piszący do szuflady, teraz znajdują się na celowniku marketerów. Nie bez powodu zresztą - opublikowany właśnie raport „BlogerStar 2013” udowadnia, że wyniki ich aktywności w mediach społecznościowych są nierzadko lepsze, niż marek posiadających niemałe budżety na obecność w social media.

Autorami publikacji „BlogerStar 2013” jest firma badawcza NapoleonCat, serwis Gazeta.pl oraz agencja SociAll. Raport nie jest bezpośrednim rankingiem popularności w sieci, ale raczej odzwierciedleniem działalności blogerów na innych kanałach społecznościowych niż sam blog. Na przykładzie blogów kulinarnych, modowych i technologicznych pokazuje, że wysoka popularność nie zawsze równa się dużej społeczności fanów.

– Blogerzy, jako zaawansowani użytkownicy Internetu, doskonale zdają sobie sprawę, że sama aktualizacja bloga to za mało, aby przyciągnąć odbiorców i wychodzą ze swoimi treściami do użytkowników portali społecznościowych. To, do jakich, zależy od tematyki, jak i po prostu indywidualnych preferencji – mówi Dominika Chłopicka Social Media Manager GRUPA 365 NET. – Co więcej, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Google+ służą nie tylko do generowania ruchu na blogu, ale są też często mocnym uzupełnieniem twórczości w sieci – dodaje.

„BlogerStar 2013” wskazuje, iż statystycznie największą ilością zaangażowanych fanów mogą pochwalić się blogi modowe (51 000). Na drugim miejscu znajdują się blogi kulinarne (31 000), za nimi natomiast plasują się te o problematyce technologicznej (16 000).

Zainteresowanie blogami modowymi przekłada się na największą ilość polubieni, komentarzy i udostępnień. Nie licząc atrakcyjnego kontentu, ich autorzy gromadzą publiczność dzięki aktywnej i osobistej komunikacji. Przykładem jest tutaj profesjonalnie prowadzony blog pewnej celebrytki, której liczba fanów na fan page’u nie jest równoznaczna z ich zaangażowanej. Owa celebrytka przyciąga znanym nazwiskiem, jednak udostępniając na Facebooku jedynie linki do blogowych notek oraz nie włączając się w dyskusje w komentarzach, nie aktywizuje użytkowników. Nie wykorzystuje również w komunikacji skutecznego w środowisku modowym Instagramu.

Inaczej ta kwestia wygląda z odsłonami na YouTube. Każdy blog, który znalazł się w pierwszej 15-tce, odnotował co najmniej milion wyświetleń udostępnionych filmów – najpopularniejszy ponad 30 milionów. W czołówce królują blogi kulinarne, które dzięki formatowi video w precyzyjny sposób pokazują proces tworzenia potrawy. Angażują również przefiltrowane zdjęcia jedzenia na Instagramie, czyli klasyka.

Najliczniejszą zaangażowaną społeczność na Twitterze posiadają blogi technologiczne. Decyduje o tych głownie charakter serwisu, czyli limitowana ilość znaków tweeta pozwalająca na przekazanie jedynie względnie suchej informacji, ograniczona i mało atrakcyjna multimedialność oraz użytkownicy, którzy są przyzwyczajeni, że na Twitterze znajdą rzetelną publicystykę i fachowe dziennikarstwo, więc rozrywki automatycznie tam nie szukają.

Autor bloga, ze względu na jego tematykę oraz rodzaj misji, jaką postanowił pełnić w sieci, za decydujące stawia różne wyznaczniki swojego sukcesu. Raport „BlogerStar 2013” dowodzi, iż multiplatformowość jako kryterium poczytności czy aktywności blogera nie powinna być postrzegana tylko w kategoriach ilościowych. Na koniec dnia liczy się nie liczba fanów czy followersów, ale przede wszystkim ich zaangażowanie. Jakość, a nie ilość.