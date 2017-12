Wydarzenia

2013-08-01 09:50:00

Według danych Kaspersky Lab, w czerwcu odsetek spamu w ruchu e-mail zwiększył się o 1,4 punktu procentowego w porównaniu z majem i wynosił średnio 71,1%. Szkodliwe załączniki zostały zidentyfikowane w 1,8% wszystkich wiadomości e-mail na całym świecie.

W zeszłym miesiącu spamerzy aktywnie wykorzystywali nazwisko Steve’a Jobsa, założyciela firmy Apple. Nagłówek niechcianej wiadomości zachęcał odbiorcę do poznania sekretu sukcesu tego znanego biznesmena, a jej treść zawierała reklamę darmowych szkoleń. Ich organizatorzy obiecywali, że w ciągu zaledwie 1,5 godziny nauczą każdego, jak zmienić swoje hobby w dochodowy biznes. Steve Jobs posłużył jako wabik mający przyciągnąć uwagę odbiorców.

Oprócz ofert szkoleń obiecujących ujawnienie sekretu sukcesu Steve’a Jobsa eksperci z Kaspersky Lab zidentyfikowali w czerwcu wiadomości spamowe oferujące znaczne obniżki na urządzenia firmy Apple. Aby wysyłka bardziej przypominała legalną, oszuści wpisywali słowo Apple w polu „Od”, mimo że adres e-mail nie miał nic wspólnego z tą firmą. Autorzy tych wiadomości podkreślali, że liczba towarów jest ograniczona i należy się spieszyć. Ta popularna sztuczka miała skłonić użytkowników do szybszego podjęcia decyzji, a tym samym kliknięcia odsyłacza i zamówienia towarów.

Spamerzy promowali również gwarantowane miejsca na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych oraz edukację online. Wiadomości te często zawierały odsyłacze do stron z formularzami zgłoszeniowymi na dany kurs. Warto zauważyć, że adresy stron internetowych różnią się w zależności od e-maila i często są tworzone w dniu dystrybucji wysyłki. W ten sposób autorzy masowej wysyłki prawdopodobnie zbierają osobiste dane użytkowników.

„W czerwcu spamerzy nadal stosowali znane sztuczki. Odnotowaliśmy kilka masowych wysyłek reklamujących zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne papierosy, w których organizatorzy wykorzystywali usługę Tłumacza Google do przetwarzania odsyłaczy. Co więcej, spamerzy dodawali na koniec odsyłaczy losowo generowany zestaw liter i nazw domen Google w różnych językach” – tłumaczy Tatiana Szczerbakowa, starszy analityk spamu, Kaspersky Lab.

W czerwcu ponad połowa globalnego spamu pochodziła z Chin (24%) oraz Stanów Zjednoczonych (17%). Na trzecim miejscu znalazła się Korea Południowa, która odpowiadała za 14% całego rozprzestrzenianego spamu.

Korea Południowa pozostała czołowym źródłem spamu wysyłanego do użytkowników europejskich (53,3%): udział tego kraju zwiększył się o 9,6 punktu procentowego. Stany Zjednoczone (4,6%) i Wietnam (3,7%) spadły na 4 i 5 pozycję, ustępując odpowiednio miejsca Włochom (6,7%) i Tajwanowi (5%). Udział Włoch zwiększył się o 3,9 punktu

procentowego w porównaniu z majem, gdy państwo to znalazło się dopiero na 7 miejscu w rankingu.

Szkodliwe załączniki zostały wykryte w 1,8% wszystkich e-maili. Podobnie jak w poprzednim miesiącu oszuści często stosowali swój ulubiony chwyt – powiadomienia wysyłane w imieniu znanych firm.

W czerwcu znacznie zwiększyła się liczba ataków na systemy e-mail i komunikatory internetowe, ponieważ latem rośnie liczba użytkowników poczty elektronicznej i takich programów jak ICQ, Jabber czy Skype. Istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu konta na czarnym rynku, co zachęca phisherów do przechwytywania danych dotyczących logowania.