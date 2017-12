Wydarzenia

2013-10-29 22:53:00

< wróć do listy

Social media są bez wątpienia jedną z najpopularniejszych form komunikacji używanych na całym świecie. Związek brandu i użytkownika nigdy dotychczas nie był aż tak silny, jak teraz. Coraz więcej firm i marek korzysta z social media w celu znalezienia sposobów na udoskonalenie i rozwój swoich produktów i usług. To właśnie użytkownicy poprzez swoje zaangażowanie w interakcję z marką w social media mogą pośrednio wpłynąć na zmianę kampanii i rozwój nowych produktów.





Świetne pomysły nie muszą za każdym razem pochodzić od pracowników odpowiedzialnych za badania i rozwój – przypisać je można również samym klientom. Każdego dnia toczą się w sieci liczne dyskusje dotyczące produktów i usług. Zadaniem firmy powinno być dotarcie do takich rozmów, przeanalizowanie wypowiedzi i wykrycie zapotrzebowania wśród odbiorców, np. na nowy smak chipsów. To właśnie dzięki takim informacjom mamy znacznie większe szanse na stworzenie lub rozwój czegoś, co zadowoli konsumentów.

Firmy nieustannie dążą do udoskonaleń w każdej dziedzinie biznesu z zamiarem stania się tak wydajnymi, jak to tylko możliwe. Social research pomoże brandom w dostrzeżeniu obszarów, w których firma już wyprzedza konkurencję oraz tych, w których wciąż jeszcze może (lub powinna) dążyć do perfekcji. Często zdarza się, że obszary, które według firmy wymagają ulepszenia niekoniecznie pasują do tych, które według klientów powinny zostać ulepszone.

Zrealizowanie skutecznej kampanii reklamowej jest trudnym zadaniem z którym firmy zmagają się nieustannie. Social media dostarczają natychmiastową informację zwrotną dotyczącą reakcji użytkowników na konkretną reklamę, czyli czy została przez nich polubiona, czy jednak się im nie spodobała i została przez nich zignorowana. Typowymi pozytywnymi wskaźnikami jest ilość wyświetleń, lajków lub udostępnień.

- To właśnie zabawny, wzruszający czy też szokujący content posiadała ogromny potencjał wirusowy – mówi Małgorzata Wawro, Social Media Manager GRUPA 365NET. - Ludzie są wyjątkowo skłonni dzielić się nimi ze swoimi znajomymi na portalach społecznościowych. – dodaje.

Firmy powinny szczególnie zwracać uwagę oraz doskonalić te elementy przekazu, którym dotychczas nie udało się uzyskać dużej popularności w social mediach. O ile reklama sama w sobie może być atrakcyjna, niekoniecznie będzie przyciągać publiczność, czy też namawiać użytkowników do działania (tzw. call to action).

Research jest ważnym krokiem w stronę dalszego rozwijania produktów i usług, który pomaga w utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej. Zarówno social media, jak i sami użytkownicy stanowią niewyczerpane źródło informacji, które warto przekształcać w coś rentownego.