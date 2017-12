Wydarzenia

2013-07-25 23:20:00

Niekwestionowanym liderem mediów społecznościowych w Polsce jest Facebook. Wpisał sie on tak mocno w codzienne życie, że zamiast pytania słyszałeś o Facebooku? pojawia się jak można cię znaleźć na Facebooku?. Przez część instytucji traktowany jest on jednak ciągle bardziej jak dodatek niż narzędzie o dużym potencjale.

Obecność na Facebooku przestała być już opcjonalna, a stała się obowiązkowa. Trzeba zdać sobie sprawę z unikatowych możliwości, jakie niesie ze sobą to medium. Użytkownicy mogą je swobodnie dopasowywać wedle upodobań; ponadto komunikacja jest tutaj obustronna. To nie jest już strona internetowa, która oferowała jedynie wysyłanie maila do firmy. Na fan page’ach użytkownicy mogą sami zamieszczać opinie, wątpliwości, czy nawet swoje propozycje postów. Identyfikacja z marką jest przez to dużo pełniejsza, ponieważ my – jako użytkownicy – ją współtworzymy. A przynajmniej takie odnosimy wrażenie.

Z kolei marka otrzymuje komunikat zwrotny od konsumenta, co jest nieocenione przy planowaniu skutecznej strategii promocyjnej. Firma nie działa dzięki temu w oderwaniu od rzeczywistości, otrzymuje bowiem bardzo precyzyjne narzędzie do badania potrzeb klienta, niezależnie od tego czy jest to ogólnokrajowa marka, restauracja, czy salon kosmetyczny.

Jak każda nowość, z początku Facebook nie był uważany za równorzędną część strategii komunikacyjnej, podobnie jak strony www w latach dziewiećdziesiątych. W przypadku witryny internetowej szybko jednak zauważono, iż to obligatoryjny element wizerunku firmy, czy też instytucji publicznej. To samo czeka strony firmowe na Facebooku, a rówież inne serwisy takie jak Twitter, Pinterest, Youtube czy Instagram. Nawet właściciele małych firm zaczęli rozumieć ten fenomen, zatem bardzo chętnie zakładają strony swoich usług na Facebooku. Czy jednak administratorem takiej strony może być każdy? Czy na promocji swojej marki można oszczędzić planując ją samodzielnie? Okazuje się, że własnoręczne zarządzanie stroną niesie ze sobą spore ryzyko.

– Jeśli chcemy budować swoją tożsamość w social media, warto zaufać specjalistom w tej branży – mówi Dominika Chłopicka, Social Media Manager GRUPA 365 NET. – Działania w sieci na własną rękę, bez odpowiedniego doświadczenia i warsztatu mogą często wywołać skutek odwrotny do zamierzonego. Użytkownicy mający do czynienia z profesjonalnie tworzonymi stronami stali się też dużo bardziej wymagający i krytyczni.

Korzyści płynące z wykorzystania mediów społecznościowych, a w szczególności Facebooka, wydają się oczywiste. To bardzo wyjątkowe narzędzie powinno być jednak wykorzystywane świadomie, przy jednoczesnej znajomości trendów, ponieważ od tego zależy nasz sukces w sieci i nie tylko.