Wydarzenia

2013-07-25

Niemal połowa wszystkich problemów z działaniem smartfonów dotyczy przeglądania stron internetowych i mediów społecznościowych. Według użytkowników najbardziej frustrujące w korzystaniu ze smartfonów jest słabe i wolne połącznie internetowe oraz zawieszające się aplikacje.

Gdy pojawia się problem z działaniem smartfona, prawie 40% użytkowników odkłada telefon i zajmuje się czymś innym. Przy tym, winą za kiepskie działanie sprzętu obarczają w większości operatorów.

Firma Ericsson sprawdziła, które aplikacje powodują najwięcej problemów podczas korzystania ze smartfonów. Zdecydowanie najczęściej komplikacje dotyczą przeglądania stron internetowych i mediów społecznościowych (43%). Użytkownikom zdarzają się również problemy z przesyłaniem wiadomości, odtwarzaniem wideo i pobieraniem plików.

Ponad połowa wszystkich problemów ze smartfonami ma miejsce w domu, prawdopodobnie dlatego, że to właśnie tam najczęściej ich używamy. Co ciekawe, użytkownicy uważają, że problemy związane z działaniem smartfonów są nieistotne. Jednak gdy już występują, wówczas niemal 70% badanych uważa je za bardzo uciążliwe. Jeżeli problemy pojawiają się częściej niż raz w tygodniu, spada poziom satysfakcji z operatora i konsumenci stają się bardziej skłonni by zmienić dostawcę.

Zapytani o przyczynę problemów z działaniem sprzętu, użytkownicy najczęściej wymieniali: wolną sieć (52%), słaby zasięg poza domem (38%), błąd w aplikacji (31%). Gdy występuje problem, użytkownicy najczęściej czekają i próbują ponownie, robi tak prawie połowa z nas. Jednak aż 39% osób odkłada telefon i zajmuje się czymś innym.

Badanie Ericsson Consumer Lab dotyczące Customer Experience zostało przeprowadzone na grupie 3000 uzytkowników smartfonów w Finlandii, Holandii i Szwajcarii.