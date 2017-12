Wydarzenia

2013-08-17 17:50:00

< wróć do listy

Wszyscy kochamy piękną, słoneczną pogodę. Chcemy cieszyć się nią dowoli podczas letnich i jesiennych spacerów, ale też coraz śmielej otwieramy dla słońca podwoje naszych domów. Panoramiczne okna, duże, przeszklone powierzchnie, świetliki i okna połaciowe dają wspaniałe efekty, lecz w najgorętsze tygodnie roku potrafią zmienić nasze ulubione, jasne pomieszczenia w prawdziwe szklarnie.

Problem jest prawdopodobnie równie stary jak szklane okna, które jako pierwsi zaczęli stosować już starożytni Rzymianie. Okna otworzyły wnętrza na świat, znacznie podnosząc komfort życia ich mieszkańców. Okazały się jednocześnie jednym z najwrażliwszych elementów, które oddzielają domowy mir od świata zewnętrznego i zmieniających się warunków atmosferycznych.

Stare sposoby...

Nie bez powodu nasze babcie dekorowały okna starannie zdobionymi zasłonami i kotarami, a dziadkowie zabezpieczali je dodatkowo drewnianymi okiennicami, dodającymi starym budynkom tyle uroku. Pełniły one również ważną rolę zimą, chroniąc lokatorów przed szkodliwymi dla zdrowia przeciągami. Większość tych niedoskonałości poszło w zapomnienie wraz z pojawieniem się na rynku okien nowej generacji, a zapracowani i żyjący w pośpiechu domownicy mogą dziś poświęcić na ich przesłonięcie i udekorowanie nie więcej niż godzinę.

...w nowej odsłonie

Akurat tyle potrzeba, by kupić przez internet i zamontować dostosowane do indywidualnych potrzeb rolety. - Starannie dopasowane do szerokości szyb, nowoczesne rolety zaciemniające mogą być dla okna tym, czym przesłona w obiektywie aparatu fotograficznego: precyzyjnym narzędziem, dostosowującym ilość światła do określonych potrzeb i sytuacji – podpowiada Liliana Kiekis-Kozica, ekspert marki Franc Gardiner.