Wydarzenia

2013-07-10 12:00:00

< wróć do listy

W okresie od 1995 roku do 2020 ślad węglowy branży ICT w przeliczeniu na jednego użytkownika zmniejszy się z 300 kg CO 2 e do 80 kg CO 2 e. Wykorzystanie usług teleinformatycznych i innych serwisów związanych z ICT (ang. Information and Communication Technologies) wzrasta gwałtownie. Ilość transferowanych na całym świecie danych tylko w latach 2012-2018 zwiększy się dwunastokrotnie – informuje Ericsson Mobility Report.

Nowy raport firmy Ericsson – Energy and Carbon Report, pokazuje że nawet przy ogromnym wzroście przewidywanym dla branży ICT, sektor nie przekroczy 2% udziału w globalnym śladzie węglowego. Dwunastokrotny wzrost przesyłanych danych i zwiększanie się liczby urządzeń jest rekompensowane przez rozwój technologii i wysiłek przemysłu ICT zmierzający do ograniczenia zużycia energii.

Globalny ślad węglowy dla branży ICT w 2007 roku wynosił 620 mln ton CO 2 e, co odpowiadało 1,3% całościowej globalnej emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z przewidywaniami firmy Ericsson do 2020 roku ślad węglowy ICT będzie rósł średnio o 4% rocznie (70% pomiędzy 2007-2020) i na koniec dekady będzie odpowiadał za 1,9% globalnej emisji CO 2 .

Ślad węglowy ICT definiowany jest jako wpływ na środowisko wywoływany prze sieci mobilne i stałe, sieci korporacyjne, centra danych oraz wszelki sprzę połączony do sieci tj. smartfony, tablety, komputery PC i modemy. Za największy procent śladu węglowego ICT odpowiada działanie komputerów PC oraz centra danych.