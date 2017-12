Wydarzenia

2014-03-08 00:30:00

O sile kontaktów przekonał się w swoim zawodowym życiu chyba każdy. Negatywnie postrzegane „załatwianie przez znajomości” ustąpiło jednak w ostatnich latach miejsca networkingowi- zjawisku, bez którego ciężko już sobie wyobrazić funkcjonowanie w świecie biznesu. Wyróżnikiem networkingu jest jednak to, że w swojej czystej formie ma on wymiar znacznie bardziej etyczny niż praktyki stosowane w przeszłości.





Networking, jak wiele trendów biznesowych, przyszedł do naszego kraju z zachodu. To proces złożony o charakterze wieloetapowym. Pierwszy krok to nawiązanie znajomości z osobami z różnych branż i środowisk. Drugi natomiast to nieustanne podtrzymywanie i rozwój tych kontaktów, przy ustawicznym poszerzaniu grona biznesowych znajomych. Najtrudniejszym momentem jest inicjacja własnej sieci kontaktów. Po przebrnięciu przez fazę wstępną, przy odpowiednich umiejętnościach i cechach charakteru, rozwój bazy znajomości w ramach networkingu poddaje się efektowi domina.

Sposoby

Lista metod stosowanych do nawiązywania i utrzymywania kontaktów wydaje się mieć charakter otwarty. Wśród tych tradycyjnych wymienia się różnego rodzaju spotkania biznesowe, konferencje, targi i warsztaty. Organizowanych jest coraz więcej wydarzeń mających wymiar ponadbranżowy, a więc nastawionych na integrację różnych środowisk biznesowych i społecznych. O tym, że warto w nich brać udział przekonuje zdecydowana większość uczestników.

Nieodzownym narzędziem networkingu jest oczywiście także internet. W sieci działania tego rodzaju prowadzone są na bardzo szeroką skalę. Umożliwiają to przede wszystkim liczne serwisy społecznościowe, w tym te nastawione głównie właśnie na kontakty biznesowe, a więc na przykład LinkedIn czy GoldenLine.

Korzyści i zasady

Istnienie sieci networkingowych wspiera efektywną wymianę informacji i zasobów oraz tworzy sprzyjający klimat w biznesie. Nawiązywanie kontaktów biznesowych pozwala w znaczącym stopniu zwiększyć swoją widoczność na rynku. Wszystko odbywa się w ramach obopólnych korzyści i przy wykorzystaniu drzemiącego po obu stronach potencjału. Będąc znani innym osobom w branży zyskujemy większą wiarygodność. Jednocześnie polecając innych i my często jesteśmy polecani. Trzeba jednak bezwzględnie pamiętać o tym, czym w dzisiejszych czasach jest prawdziwa rekomendacja. Tylko ta podparta autentyczną jakością i kompetencjami polecanego przedsiębiorstwa ma bowiem rzeczywistą wartość i przynosi długookresowe korzyści. Oparty na zaufaniu networking szybko pozbywa się uczestników, którzy postanowili funkcjonować w sieci odrzucając wymogi etycznych zachowań.

Znaczenie networkingu jest obecnie niepodważalne. Rozbudowana sieć znajomości biznesowych pozwala błyskawicznie skontaktować się z odpowiednimi w danym momencie osobami. Znacznie skrócony zostaje zatem czas dotarcia, a tego rodzaju oszczędność w sposób bezpośredni przekłada się na efektywność i zysk. W wielu branżach bogata sieć kontaktów może ponadto ułatwić znalezienie pracy i nie chodzi tu wcale o protekcję czy nepotyzm. Po prostu szersze kontakty gwarantują znacznie szerszy horyzont i dostęp do większej ilości istotnych informacji – komentuje Katarzyna Kołodziejczyk, Management Board Assistant GRUPA 365NET.