2013-08-04 11:19:00

< wróć do listy

Bank Pocztowy uruchomił serwis ekonomiczny. Jest on prowadzony przez Monikę Kurtek (Główna Ekonomistka Banku) i Piotra Łysienię (Starszy Ekonomista).

Serwis jest dostępny m.in. poprzez stronę www.pocztowy.pl. W jego ramach każdy może zapoznać się z codziennymi publikacjami zespołu ekonomistów Banku Pocztowego – Dziennikiem Gospodarczym oraz komentarzami do danych makroekonomicznych i decyzji RPP.

– Chcemy codziennie dostarczać zainteresowanym Czytelnikom porcję najważniejszych wydarzeń ekonomicznych z Polski i ze świata, które na bieżąco śledzimy i komentujemy. Nasze publikacje obejmują także rynki walutowe i rynki stopy procentowej, gdzie nie tylko podsumowujemy to co się na nich dzieje, ale także staramy się przewidywać co się na nich wydarzy – mówi Monika Kurtek, Główna Ekonomistka Banku Pocztowego.

Dziennik Gospodarczy składa się z 5 części:

• Wydarzenia ekonomiczne z kraju,

• Wydarzenia ekonomiczne ze świata,

• Wiadomości z rynku walutowego (FX) i rynku stopy procentowej (FI),

• Trendy średnioterminowe na rynkach finansowych (wykresy),

• Tygodniowy kalendarz publikacji i wydarzeń w kraju i na świecie.

Monika Kurtek jest główną ekonomistką Banku Pocztowego od 2011 roku. W 2013 roku otrzymała prestiżową nagrodę „Byki i Niedźwiedzie” za zwycięstwo w rankingu prognoz rynkowych w 2012 roku, przyznawaną przez Gazetę Giełdy Parkiet. W prestiżowym rankingu Bloomberga Monika Kurtek zajęła 12 miejsce na świecie i trzecie wśród polskich ekonomistów. Wkład w oba wyróżnienia miał Piotr Łysienia, Starszy Ekonomista Banku Pocztowego.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego z bankowością związana jest od 8 lat. Zanim trafiła do Banku Pocztowego pracowała jako Starszy Ekonomista w Banku BPH. W latach 2000-2005 związana była z Ministerstwem Finansów – pracowała w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki.

Piotr Łysienia jest Starszym Ekonomistą Banku Pocztowego. Pracował w Biurze Strategii Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, gdzie zajmował się m.in. tworzeniem strategicznych dokumentów Rady Polityki Pieniężnej. W Banku BPH oraz JP Morgan Chase w Londynie, jako analityk makroekonomiczny, prognozował wybrane wskaźniki dla polskiej gospodarki.