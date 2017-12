Wydarzenia

2013-09-17 14:48:00

Posiadanie strony internetowej nie kończy się jedynie na tradycyjnych rozwiązaniach. Powoli normą staje się obsługa serwisu w wersji mobilnej na różne typy urządzeń i coraz częściej przy tworzeniu serwisów internetowych można spotkać się z pojęciem Responsive Web Design. Co oznacza, że dana strona jest responsywna?





Kluczową kwestią przy tworzeniu projektów są fundusze. To od nich zależy ile jesteśmy wstanie przeznaczyć na poszczególne etapy tworzenia stron, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników i stworzyć optymalny serwis. Wersja serwisu na smartphone’a, tablet wcale nie musi pochłonąć pochłonąć masy pieniędzy. Stronę responsywną można w sposób wygodny i przejrzysty obejrzeć na różnych urządzeniach, o różnych rozdzielczościach ekranu, bez konieczności tworzenia specjalnej wersji dla urządzeń mobilnych.

Wykonanie strony dedykowanej wiąże się z tworzeniem osobnego projektu serwisu dostosowanego do każdego urządzenia. Warto zastanowić się nad grupą docelową dla jakiej przeznaczony jest serwis. Czy są to głównie użytkownicy urządzeń mobilnych, czy też serwis generuje większy ruch desktopowo? Dostosowanie serwisu do użytkowników jest bardzo ważne jeżeli chodzi o sukces projektu.

Firmy często udostępniają wersje swojego serwisu w postaci aplikacji do pobrania na smartphone’a / tableta. Wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów. Mowa tu o zapewnieniu aktualizacji treści i kodu dla strony dedykowanej. Samo tworzenie serwisu już pociąga za sobą większe koszty. Pisanie nowego kodu dostosowanego do każdego urządzenia mobilnego pociąga za sobą zwiększenie nakładu pieniężnego. Osobno musi być również stworzony nowy interfejs.

Koszty samego tworzenia serwisu w Responsive Web Design są podobne do dedykowanych stron mobilnych. Różnica jest widoczna w długofalowym utrzymywaniu. W stronach responsywnych kod tworzony jest raz dla wszystkich urządzeń (desktopowych i mobilnych). Strony przeglądane są w przeglądarce i nie wymagają pobrania. Interfejs również jest wspólny dla wszystkich urządzeń. Wprowadzanie aktualizacji również jest o wiele łatwiejsze. Zamiana wprowadzona w kodzie raz jest widoczna od razu na wszystkich urządzeniach. Znalezienie strony również jest łatwiejsze. Ma to duże znaczenie podczas promocji serwisu. Posiadając jeden link mamy pewność, że użytkownik zawsze trafi do naszej strony niezależnie z jakiego urządzenia będzie korzystał. Ułatwione zarządzanie treścią serwisu pozwala na zaoszczędzenie kosztów przy zatrudnianiu dodatkowego zespołu obsługującego stronę dedykowaną.

Ponadto Responsive Web Design nie ogranicza się do jednego schematu. Można tworzyć wiele interfejsów i zarządzać treścią jak tylko się chce. Oczywiście istnieją też wady takiego rozwiązania. Czas projektowania danego serwisu wydłuża się. Duże znaczenie ma tutaj również wykonanie testów na użytkownikach. Wady można jednak obrócić w zalety. Dokładne zaprojektowanie serwisu i stworzenie treści, które chcemy przekazać użytkownikom pomoże nam w stworzeniu przyjaznego dla nich serwisu. Koszty poniesione przy okazji testów strony pomogą stworzyć intuicyjny serwis, z którego obsługą użytkownicy nie będą mieć problemu.

Jeżeli chcemy stworzyć serwis www o dobrym wizerunku, a nie aplikację internetową o specyficznej funkcjonalności, ekonomiczniej jest wykorzystać do tego celu Responsive Web Design. Wszystko zależy od funkcji jakie ma spełniać serwis i do jakich użytkowników ma być skierowany. Dostosowanie do potrzeb użytkownika pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie i zaoszczędzić koszty przy tworzeniu niepotrzebnych rozwiązań.