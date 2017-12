Wydarzenia

2014-03-05 08:24:00

Nowe urządzenia, nowe sposoby komunikacji. W dzisiejszych czasach technologia zmienia się coraz szybciej. Podczas gdy młodzi nie mają problemu z okiełznaniem nowinek, to starszym ludziom coraz trudniej nadążyć za tymi innowacjami. Warto jednak spróbować i pokazać rodzicom czy dziadkom, jakie możliwości daje obecnie komputer i Internet.





Dzięki postępowi technologicznemu możemy coraz więcej. Dlaczego więc część seniorów tak niechętnie podchodzi do nauki korzystania z komputera? Największą przeszkodą jest strach. Boją się, że ich to przerośnie - że jest to coś nowego, niezrozumiałego i sobie nie poradzą. A przecież istnieje szeroka oferta kursów przystosowanych specjalnie dla osób starszych. W takich sytuacjach pomocni będą również wnukowie.

Jak wiadomo, najtrudniejszy jest pierwszy krok. Od czego więc zacząć przygodę z komputerem? Jak radzi Adam Żelazko, Marketing Manager ASUS Polska „[…] Na początku nieocenione są gry. Można byłoby się z tego śmiać, ale rzeczywiście gry pozwalają na zapoznanie się z interakcją z komputerem - a więc dotyk, naciskanie, przesuwanie, przekręcanie. Są to rzeczy, które bardzo pomagają w późniejszej pracy z komputerem. Pomocne są również podstawowe zadania z klawiaturą, czyli przepisywanie tekstów i próba korzystania z komunikatorów internetowych.”

Internet umożliwi nie tylko łatwiejszą komunikację - co ma duże znaczenie, gdy dzieci lub wnukowie mieszkają w innym mieście czy państwie - ale również zgłębianie swoich zainteresowań. W sieci dużo łatwiej odnaleźć osoby mające podobne hobby i wyszukać informacje na temat, który nas ciekawi. Korzyści może być więcej - np. robienie zakupów przez Internet czy większy dostęp do informacji ze świata.

Oczywiście przy nauce należy przestrzec seniorów przed zagrożeniami, jakie niesie za sobą Internet. Jest wielu oszustów działających w sieci. Kolejnym niebezpieczeństwem, czyhającym nie tylko na osoby starsze, jest uzależnienie od komputera. Dla samotnych seniorów może być to szczególnie groźne. Psycholog Tatiana Ostaszewska-Mosak radzi, aby „[...] obserwować, jak zmieniło się nasze życie. Jeżeli nagle okazuje się, że nie mamy czasu na rzeczy, które nas bawiły i cieszyły kiedyś, zaczynamy niedosypiać, zapominamy o tym, żeby coś zjeść – są to poważne znaki, że komputer wciągnął nas za bardzo.”

Do nowych technologii należy podchodzić z głową. Nie trzeba się ich bać ani unikać. Warto jednak pamiętać, by nie przesadzić. Być może zamiast „klikać” z kimś, kogo dawno nie widzieliśmy, lepiej umówić się z nim na kawę czy obiad i omówić wszystko jak za dawnych lat – twarzą w twarz.