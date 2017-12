Wydarzenia

2013-11-12 03:42:00

SAP I SAS NAwiązały strategiczne partnerstwo. Współpraca ta, poprzez wykorzystanie technologii in-memory, pozwoli zwiększyć zdolności analityczne firm z różnych branż. SAP i SAS będą blisko współpracować, aby stworzyć wspólny plan rozwoju technologii i produktów, które będą wykorzystywały możliwości, jakie dają platforma SAP HANA i aplikacje analityczne SAS. Włączając platformę in-memory SAP HANA do aplikacji SAS i umożliwiając działanie na SAP HANA zaawansowanych algorytmów analitycznych SAS z powodzeniem stosowanych w wielu branżach, decydenci biznesowi uzyskają większą wartość z analiz prowadzonych w czasie rzeczywistym w środowiskach SAS i SAP HANA.

SAP i SAS są liderami w dziedzinie technologii in-memory, zaawansowanej analityki oraz aplikacji biznesowych. Współdziałanie między SAP i SAS pozwoli wykorzystać możliwości obu platform, jednocześnie eliminując transfery, duplikację i uzgadnianie danych. Umożliwi też masowe zrównoleglenie obciążeń obliczeniowych w technologii in-memory, co otworzy drogę do budowy nowych rozwiązań klasy Big Data.

Technologia in-memory przyspieszy także procesy wdrożenia, iteracji i rozwoju modeli analitycznych. Jednocześnie wspólne środowisko dla aplikacji biznesowych oraz zaawansowanych analiz nie tylko uprości infrastrukturę IT, ale także obniży koszty jej utrzymania

"Partnerstwo pomiędzy SAS, wiodącym dostawcą zaawansowanej analityki, a SAP uprości działania podejmowane w obszarze Big Data oraz analityki za sprawą ograniczenia transferu danych i skrócenia czasu podejmowania decyzji,” powiedział Henry Morris,Senior Vice President, Worldwide Software and Services, Research, IDC. "Skuteczność wzrasta, kiedy nie trzeba transportować danych do modelu, bo model podąża za danymi. To partnerstwo będzie zdecydowanie korzystne dla wspólnych klientów.”

Klienci powinni czerpać korzyści ze współpracy SAP i SAS już w przyszłym roku. Wówczas zostanie uruchomiony program pilotażowy, który będzie adresowany zwłaszcza do sektora finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego, handlu detalicznego, a także dostawców oferujących produkty konsumenckie. Wybrani klienci z tych branż będą mogli sprawdzić działanie rozwiązań SAS na platformie SAP HANA oraz przekonać się, jakie korzyści daje zaawansowana analityka oparta o technologię in-memory (np. w obszarze zarządzania relacjami z klientami, zarządzania ryzykiem i aktywami oraz przeciwdziałania „praniu” pieniędzy z nielegalnych źródeł).