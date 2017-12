Wydarzenia

2013-09-01 15:16:00

Podczas prezentacji natargach IFA 2013 firma Samsung Electronics Co., Ltd. przedstawi swoje najnowsze rozwiązania z zakresu mobilnego drukowania, a także szereg nowych produktów przesuwających granice innowacji w dziedzinie druku. Samsung wyznaczył sobie w tej branży ambitne cele – koncentrując się na sferze mobilności, doświadczeń konsumenckich i wzornictwa, firma dąży do zdobycia przed rokiem 2017 czołowej pozycji wśród producentów laserowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) formatu A4.

Wiceprezes Gi-ho Kim, kierujący w Samsung Electronics działem rozwiązań z zakresu druku, powiedział: Koncentrując się na trzech odrębnych obszarach i wykorzystując nasze doświadczenie w dziedzinie mobilnych rozwiązań, mamy większą możliwość zaspokajania biznesowych potrzeb naszych klientów – zwłaszcza w sferze usprawnienia komunikacji, współpracy i łączności. Rezultatem tej strategii była premiera pierwszej na świecie drukarki z modułem komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) serii Xpress C460. Korzystając z technologii drukowania w trybie NFC chcemy rozszerzyć docelową grupę odbiorców poza użytkowników domowych, kierując ofertę także do przedsiębiorstw i instytucji rządowych, gdzie obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na wydruki.

Wiceprezes Kim dodał: Celem przyświecającym firmie Samsung jest tworzenie produktów umożliwiających ludziom wchodzenie w interakcje z technologią w inny sposób. Dlatego dziś z dumą prezentujemy nasze nowe motto: "Samsung. Innowacja w świecie druku", podsumowujące nasze zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe, innowacyjne rozwiązania i projektowanie produktów zwiększających komfort użytkowania. Jesteśmy pewni, że te starania pomogą nam spełnić upragniony cel, jakim jest zdobycie przed rokiem 2017 pozycji lidera na rynku drukarek A4.

Samsung wysuwa się na prowadzenie w dziedzinie mobilnego drukowania

Od dłuższego czasu zakładano, że wzrost popularności urządzeń mobilnych oraz promocja idei biur, w których nie używa się papieru, w istotny sposób wpłyną na zapotrzebowanie na wydruki. Jednak jak wynika z badań opublikowanych niedawno przez pracownię badania rynku IDC, kartkami papieru wydrukowanymi w 2012 roku na drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych można byłoby pokryć obszar 237-krotnie większy od Nowego Jorku. Ponadto badanie wykazało, że użytkownicy urządzeń mobilnych – np. smartfonów i tabletów – drukują więcej niż osoby niekorzystające z takich rozwiązań. Autorzy raportu prognozują, że ponad połowa użytkowników urządzeń mobilnych będzie przed rokiem 2015 korzystać w biurach z systemów mobilnego drukowania.

Przewidując nadchodzący trend mobilności w sferze druku, Samsung już od 2009 roku opracowuje związane z tą technologią rozwiązania, m.in. aplikację Samsung Mobile Print, funkcję obsługi Wi-Fi Direct, dedykowany przycisk wydruku zdjęć (Native photo printing), obsługę Google Cloud Print czy dodaną niedawno funkcję komunikacji bliskiego zasięgu (NFC).