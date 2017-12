Wydarzenia

2013-09-09 07:52:00

Samsung Electronics Co. Ltd, na targach IFA zaprosił gości do wyjątkowego domu - Samsung Premium House. To unikalne, domowe wnętrze pełne innowacji i ekskluzywnego designu. Podczas targów zwiedzający mogli obejrzeć w pełni funkcjonalną kuchnię, salon i pralnię. Pomieszczenia te zaprojektowano i wyposażono we współpracy z wiodącymi markami meblarskimi – B&B Italia i Arclinea. W Samsung Premium House zaprezentowano też najnowsze urządzenia AGD firmy Samsung. Była to świetna okazja do praktycznego zapoznania się z udoskonalonymi funkcjami urządzeń oraz stylistyką domu i kuchni.

- Dzisiejsi konsumenci nie oczekują już wyłącznie dachu nad głową, ale przestrzeni, z której mogą być dumni i w której lubią przebywać - powiedział Boo-Keun Yoon, prezes i dyrektor działu elektroniki użytkowej w Samsung Electronics Co., Ltd. - Samsung znalazł idealną równowagę inspirując konsumentów do tego, by coraz bardziej cieszyli się życiem. Wnętrza mieszkalne, do których przywykliśmy, definiujemy na nowo, proponując spojrzenie na nie z innej perspektywy i ustanawiając nowe trendy w dziedzinie innowacji i designu.

Samsung Premium House, to dom o powierzchni 272 m2. Jego kuchnię, salon, jadalnię i pralnię wyposażono w najnowsze urządzenia firmy Samsung – lodówki, piekarniki, kuchenki mikrofalowe, klimatyzator, oczyszczacz powietrza, odkurzacz i pralki.

By stworzyć idealny dom w którym urządzenia harmonijnie wpisują się w stylistykę wnętrza, opracowanie koncepcji oraz aranżację salonu i kuchni powierzono firmom B&B Italia i Arclinea.

- Mianem elektroniki określano niegdyś niezależne, wolnostojące urządzenia. Dziś jednak elektronika wkracza do wszystkich przestrzeni domu, kształtując nasz sposób tworzenia i projektowania - powiedział Giorgio Busnelli, prezes B&B Italia. - W przyszłości będziemy mieć do czynienia z urządzeniami, które będą zintegrowane z meblami.

- Atrakcyjne wzornictwo dzisiaj już nie wystarczy - twierdzi Silvio Fortuna, prezes firmy Arclinea. - Oczekuje się od nas, że nasz design będzie funkcjonalny, aby każdy mógł się nim cieszyć na co dzień. W tym podejściu jesteśmy zgodni z firmą Samsung. W przyszłości mamy nadzieję oferować naszym klientom nowe, ciekawe doznania związane ze sferą domu.





Poza wizją ekskluzywnego stylu życia, partnerzy zaangażowani w rozpoczętą niedawno, globalną kampanię Samsung Club des Chefs zachwycając gości światowej klasy sztuką kulinarną. Kuchnia Samsung Premium House gościła bowiem najlepszych kucharzy - posiadaczy 3 gwiazdek Michelina – Michela Troisgrosa (Francja) i Christophera Kostowa (USA), a także zwycięzcę MOF 2011 Erica Trochona (Francja), którzy przygotowali w niej wyśmienite potrawy.

Współpraca Samsunga z liderami międzynarodowej społeczności kulinarnej to pierwszy krok do integracji doświadczenia i wiedzy znanych szefów kuchni z zespołami ekspertów firmy Samsung – od pierwszych etapów rozwoju produktu aż po fazy testowania, ostatecznej produkcji i wprowadzania na rynek nowych linii sprzętów kuchennych. Poza wpływem na przyszłe produkty, Samsung Club des Chefs będzie stanowić inspirację dla kucharzy-amatorów, którzy będą mogli wymieniać się przepisami, technikami i poradami z wykorzystaniem różnych kanałów, np. nowej strony społecznościowej Samsung (www.samsungclubdeschefs.com).

Więcej informacji na temat Samsung Premium House, Club des Chefs i najnowszych urządzeń firmy Samsung można znaleźć na stronie www.facebook.com/samsunghomeappliances.