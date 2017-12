2014-10-12 22:14:00

Rubinki programują, czyli Rails Girls Teens Szczecin ... to kolejna inicjatywa skierowana do tych co chcą się nauczyć programować :-)

Tym razem propozycję nauki programowania w Ruby, Rails Girls Szczecin skierowały do uczennic szczecińskich szkół.

Szczegóły można znaleźć tutaj

Po dwóch dniach kursu uczestniczki poznały podstawy programowania w Ruby i deklarują dalsze zainteresowanie nauką tego języka programowania.