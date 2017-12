Wydarzenia

2013-10-08 01:55:00

Rozpoznawalna marka przynosi większy zysk, umacnia pozycję firmy na rynku, a także buduje trwałe relacje z klientami. Panuje przekonanie, że dobry brand sam będzie na siebie zarabiał. Jak jednak takowy stworzyć, aby był przez klientów zapamiętany i jednoznacznie kojarzony z danym produktem?





Brand nie powstanie w jedną noc, potrzebuje też czasu aby zagnieździć się na rynku i stać się rozpoznawalnym. Ważne, aby przy tworzeniu nowego brandu wziąć pod uwagę stronę wizualną. Tworzenie logo to nie tylko umieszczenie nazwy na obrazku, to też odpowiednie dobranie kolorów, proporcji, granie skojarzeniami.

Planując kreacje brandu należy pomyśleć, jakie skojarzenia chcemy wywołać u naszych klientów. Brand jest obietnicą, jaką składa się klientom, którzy oczekują najwyższej jakości produktu. Powinno się zadbać o to, aby spełnić ich oczekiwania – mówi Małgorzata Wawro, Social Media Manager GRUPA 365NET.

Wszystko, co towarzyszy tworzeniu danej marki powinno się kręcić wokół przyjętych wcześniej założeń. Spójność zagwarantuje, że nasz brand nie zostanie pomylony z innym. Wszystko, co jest wizytówką danego brandu powinno działać bez zarzutu, być dostępne dla klientów i wykonane z myślą o nich.

Używanie nazwy brandu i logo na materiałach związanych z danym produktem pozwoli na szybsze zapamiętanie go przez potencjalnych klientów. Im częściej będzie ono zauważalne, tym szybciej zostanie w pamięci. Oczywiście nie może odbywać się to bezmyślne. Należy określić jaki rodzaj odbiorców nas interesuje i w jaki sposób najłatwiej do nich dotrzeć. Musimy być pewni, że odbiorcom nasza marka kojarzy się dobrze. Warto zadbać o to, żeby skojarzenia te były lekkie, czasem nawet zabawne. Klient chętniej sięgnie po produkt z którym ma pozytywne skojarzenie.

Jasny przekaz płynący z naszego brandu pomaga w jego identyfikacji i tworzy trwałą więź z odbiorcami. Dróg dotarcia do klienta jest nieskończenie wiele, a jedyne co może je ograniczać to budżet.