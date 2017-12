2013-12-21 08:19:00

Budżety firm wydawane na eventy w nadchodzącym roku utrzymają się, ale marketerzy będą częściej korzystać z profesjonalnego wsparcia agencji i firm prowadzonych działania z obszaru MICE. To tylko kilka z wniosków z raportu Event Marketing 2013 przygotowanego przez Mind Progress Group

W elektronicznej publikacji znajdują się m.in. szczegółowe wyniki badania przeprowadzonego przez Mind Progress Group i Instytut Badawczy IPC na temat polskiego rynku event-marketingowego. – Okazuje się, że organizacja wydarzeń jest jednym z pięciu najchętniej wybieranych narzędzi w firmach powyżej 250 pracowników – mówi Michał Pawlik, head of strategy w Mind Progress Group. – O wiele rzadziej na tego typu działania decydują się małe i średnie przedsiębiorstwa. To tylko 6%.

W 2014 roku, ponad połowa dużych i 40% małych oraz średnich firm chce przeznaczyć na działania eventowe podobne kwoty jak w mijającym roku. Mimo generalnego trendu związanego z cięciami budżetów, klienci oczekują od agencji i firm realizujących wydarzenia nie tylko kompleksowej obsługi, ale także wysokiego stopnia wyspecjalizowania, profesjonalizacji, a także doświadczenia. Eventy i działania MICE postrzegane są jako kosztowne i o niewielkim zasięgu. Co ciekawe, marketerzy cenią sobie je m.in. za możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami i możliwość otrzymania szybkiej informacji zwrotnej.

Pobierz raport na zasadzie pay per post - http://www.mindprogress.pl/#/pl/raport_event_marketing_2013.html

Co znajdziemy w raporcie?

Bazę eventowych inspiracji otwiera tekst Macieja Tesławskiego. W drugiej części zaprezentowano event studies przygotowane przez Endorfina Events, blogerów ze studiumprzypadku.com i Stowarzyszenie Wiosna, organizatora projektu Szlachetna Paczka. Ostatnia część to Event Trendy, w których przeczytamy o wykorzystaniu technologii, kształceniu event managerów, budowaniu eventów instytucji publicznych w oparciu o doświadczenia Europejskich Stolic Kultury. – Tak naprawdę wykorzystanie narzędzi on-line sprawia, że nośność materiału wideo może być jeszcze większa i skuteczniej realizować cele postawione przez organizatora wydarzenia – mówi Piotr Radziemski ze studia filmowego Ikona. – Eventowe wideo może być doskonałym elementem następnego newslettera, które podniesie bo skuteczność e-mail marketingu niemal 2-3-krotnie. Film z wydarzenia spowoduje, że zatrzymujemy użytkowników na swojej stronie około 2 minuty dłużej niż zazwyczaj.

Zobacz, jak przygotować ciekawy materiał wideo z eventu ? Ikona i Mind Progress Group przygotowały szybki wideo-poradnik: http://www.youtube.com/watch?v=zmRl6nAMUCc

Raport jest podsumowaniem konferencji „Marketing Progress: skuteczny event management”, która odbywała się od 14 do 15 listopada we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty. Uczestniczyło w niej 238 przedstawicieli świata biznesu, kultury, zarządzania i marketingu, którzy wraz z 20 ekspertami dyskutowali o nowoczesnym obliczu branży MICE.

